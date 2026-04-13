Quân - dân vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây với nhiều công trình dân sinh ý nghĩa
Công tác an sinh xã hội là điểm nhấn nổi bật của hành trình Tết Quân Dân năm nay khi có tới 238 căn nhà “Đại Đoàn kết” được xây mới cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Tổ chức trao tặng 120 phần quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 950 suất quà cho gia đình chính sách và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân. Để tiếp sức cho thế hệ trẻ, 360 suất học bổng cùng 500 chiếc xe đạp đã được trao tận tay các em học sinh Khmer vượt khó học giỏi, góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp và trọn vẹn hơn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, không khí lễ hội cũng trở nên sôi động với các giải đua ghe ngo mini trên cạn, thi làm bánh dân gian và các đêm diễn văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chương trình "Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026" không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với đồng bào dân tộc Khmer, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để các xã, phường vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc./.