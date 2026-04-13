Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Quân - dân vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây với nhiều công trình dân sinh ý nghĩa

Tối 12/4, tại chùa Tum Núp (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình tổng kết các hoạt động “Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền.
  Một tiết mục nghệ thuật thể hiện tình gắn kết quân - dân giữa đồng bào Khmer và người chiến sĩ Quân đội nhân dân. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN  
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nêu rõ, Tết Quân Dân là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của hệ thống chính trị đối với đời sống đồng bào Khmer. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà là hành động cụ thể hóa các chủ trương về dân tộc, tôn giáo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, tạo ra sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; gắn kết hoạt động Tết Quân Dân với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia. Các địa phương và ngành chức năng cần chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer gắn với phát triển du lịch; đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề để tạo sinh kế bền vững cho bà con.
  Ban tổ chức trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN  
Đại tá Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ thông tin, với tổng kinh phí thực hiện trên 18 tỷ đồng, Tết Quân Dân năm 2026 đã triển khai hàng loạt công trình dân sinh thiết thực như lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời, xây mới 3 cây cầu giao thông nông thôn và phát quang, sửa chữa hơn 60km đường lộ tại các xã An Ninh, Xà Phiên và phường Khánh Hòa. Những phần việc này góp phần làm thay đổi diện mạo phum sóc, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân và dân.
Công tác an sinh xã hội là điểm nhấn nổi bật của hành trình Tết Quân Dân năm nay khi có tới 238 căn nhà “Đại Đoàn kết” được xây mới cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Tổ chức trao tặng 120 phần quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 950 suất quà cho gia đình chính sách và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân. Để tiếp sức cho thế hệ trẻ, 360 suất học bổng cùng 500 chiếc xe đạp đã được trao tận tay các em học sinh Khmer vượt khó học giỏi, góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp và trọn vẹn hơn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, không khí lễ hội cũng trở nên sôi động với các giải đua ghe ngo mini trên cạn, thi làm bánh dân gian và các đêm diễn văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
  Ban tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào Khmer gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN  
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở do Bộ Chỉ huy Quân sự và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố vận động; trao tặng nhiều phần quà Tết cho các vị trụ trì chùa Khmer, gia đình chính sách và hộ nghèo; tặng học bổng và xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer vượt khó học giỏi; trao tặng tivi cho các trường học…
Chương trình "Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026" không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với đồng bào dân tộc Khmer, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để các xã, phường vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà đồng bào vùng biên giới Tây Ninh

Ngày 12/4, tại Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn (Cơ sở 1), xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh diễn ra chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo địa bàn biên giới. Hoạt động do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân – Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương xã Ninh Điền và nhóm Trái tim nhỏ - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Xem thêm

Top