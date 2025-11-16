Quan chức Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức Lễ mở ký Công ước lịch sử

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ trân trọng cảm ơn đối với UNODC và cá nhân bà Ghada Waly. Ảnh: Đại sứ quán Áo

Bày tỏ sự cảm ơn đối với UNODC và cá nhân bà Ghada Waly về những đóng góp cho quan hệ hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp giữa Việt Nam và UNODC, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho rằng đây là một hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa một tổ chức của LHQ và một quốc gia thành viên. Điều này đã được thể hiện rõ qua thành công của Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng vừa được tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 10/2025. Đại sứ nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý toàn cầu, ứng phó với các thách thức ngày càng phức tạp của tội phạm mạng.

Việt Nam đánh giá cao vai trò điều phối, hỗ trợ kỹ thuật của UNODC trong suốt quá trình chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước, đặc biệt là những đóng góp thiết thực của bà Waly với tư cách người đứng đầu UNODC. Đồng thời, thành công của Lễ mở ký Công ước cũng mở ra cơ hội để Việt Nam đóng góp mạnh mẽ hơn vào các tiến trình đa phương trong giai đoạn tiếp theo, nhất là quá trình phê chuẩn Công ước và đàm phán xây dựng các văn kiện triển khai thực thi hiệu quả Công ước.

Bà Ghada Waly đánh giá cao sự tham gia chủ động và mang tính xây dựng của Việt Nam trong tiến trình đàm phán và chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước, đồng thời chúc mừng và trân trọng chuyển lời cảm ơn chân thành đến các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan Việt Nam đã nỗ lực hết mình đón tiếp trọng thị đoàn Tổng thư ký LHQ cũng như đông đảo hơn 2.500 đại biểu quốc tế từ tất cả các châu lục trên thế giới.

Với 72 nước ký kết Công ước trong 2 ngày 25-26/10 và sẽ còn nhiều nước chuẩn bị ký, Việt Nam đã làm nên một lễ mở ký lịch sử của LHQ, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác toàn cầu chống tội phạm mạng. Bà khẳng định lễ mở ký là khởi đầu tốt đẹp cho một tiến trình phía trước, trong đó UNODC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai thực thi Công ước, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối đối tác quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi định hướng hợp tác để tiếp nối thành công của Lễ mở ký, trong đó có kế hoạch tổ chức chuỗi các sự kiện quảng bá cho Công ước và thúc đẩy các nước nhanh chóng ký và phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực. Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đang lên kế hoạch tổ chức Diễn đàn công nghệ Việt Nam - Áo lần 2 tại Vienna với chủ đề hợp tác an ninh mạng và mong muốn phối hợp với UNODC tổ chức thành công sự kiện này.

Kết thúc buổi gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc bà Ghada Waly thành công trên chặng đường công tác mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNODC sẽ tiếp tục được tăng cường, đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung của Liên hợp quốc vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững của toàn nhân loại./.