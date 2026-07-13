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Quà tặng du lịch mở lối cho sản phẩm OCOP
Khách du lịch không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn muốn tìm hiểu câu chuyện văn hóa, nguồn gốc và giá trị truyền thống phía sau mỗi sản phẩm. Từ đó, Mắm Bà Hai Diễm đã chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, sẵn sàng đầu tư bao bì, đóng gói đẹp mắt, tiện lợi để phù hợp với nhu cầu làm quà tặng của khách hàng nhưng vẫn giữ được hương vị của sản phẩm.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử hiện nay, mỗi sản phẩm của địa phương không chỉ được du khách lựa chọn một lần, mà còn được du khách lựa chọn thường xuyên khi có dịp tặng quà cho người thân. Chị Phan Kim Nhung, ngụ tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, du khách từng đi du lịch trải nghiệm tại Đồng Tháp chia sẻ, tỉnh Đồng Tháp có nhiều sản phẩm “quà quê” đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP như cóc hữu cơ sấy dẻo, mận sấy dẻo, chuối hữu cơ, bánh xoài hữu cơ chất lượng. Sau dịp tham quan và mua hàng trực tiếp, chị thường đặt hàng tại các cơ sở để chuyển về làm quà cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh hay các địa phương khác như Hà Nội, Khánh Hoà,…
Tỉnh Đồng Tháp có nhiều sản phẩm đặc trưng tương ứng với điều kiện tự nhiên của từng khu vực. Không những vậy, đặc điểm miền sông nước là ấn tượng đầu tiên, mộc mạc ghi vào lòng du khách khi đến đây. Cũng từ điều kiện thiên nhiên thơ mộng, gần gũi, người dân Đồng Tháp đã đưa thiên nhiên vào các chương trình tham quan, du lịch để tạo nhiều sản phẩm và không gian dễ chịu, ấm cúng cho du khách khi đến vùng đất này.
Theo ông Nguyễn Văn Huân, Tổ trưởng Tổ Du lịch cộng đồng phường Thới Sơn, với đặc điểm thiên nhiên bao phủ một vùng sông nước, nhóm làm du lịch cộng đồng của phường Thới Sơn đưa sản phẩm mật ong hoa nhãn đến với du khách, mỗi khi khách đến tham quan vườn nhãn. Đến tại vườn, du khách có thể tận mắt ngắm nhìn những cây nhãn được chăm chút cẩn thận, cành nhãn trĩu quả, và những tổ ong treo trên cây nhãn cho mật, tạo lòng tin tưởng và sự hứng thú trong lòng du khách. Bằng những hoạt động thực tế phục vụ du khách, các dòng sản phẩm từ vườn nhãn của Thới Sơn như nhãn tươi, mật ong,… cũng được du khách lựa chọn làm quà phương xa cho gia đình, người thân khi trở về.
Với thực tế khả quan của các dòng sản phẩm OCOP, tỉnh Đồng Tháp đã có lộ trình phát triển thêm sản phẩm OCOP của tỉnh đến năm 2030 là hơn 1.350 sản phẩm, đồng thời nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể tham gia sản xuất sản phẩm OCOP để gắn liền với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các dịch vụ gắn với văn hóa bản địa. Tỉnh đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP mới có câu chuyện riêng, thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ, tài nguyên bản địa, giá trị văn hóa, bản sắc địa phương… tạo nhiều điểm nhấn để du khách nhớ đến tỉnh Đồng Tháp khi đã từng đặt chân đến nơi này.
Để đưa sản phẩm OCOP Đồng Tháp đi xa hơn nữa, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp thống kê và quảng bá những dòng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên của tỉnh Đồng Tháp.
Với chuỗi kết nối đa chiều từ các đơn vị liên quan, các dòng sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp từ vị thế tiêu thụ yếu tại địa phương đã bật lên tận dụng du lịch như một kênh quảng bá trực tiếp. Khi du khách được trải nghiệm quy trình sản xuất, nghe câu chuyện về sản phẩm và gặp gỡ người làm ra sản phẩm, niềm tin đối với hàng Việt được củng cố. Đây được xem là hướng đi hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân gắn với phát triển du lịch bền vững./.