Quà tặng du lịch mở lối cho sản phẩm OCOP

Theo chị Huỳnh Thị Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Mắm Bà Hai Diễm (xã Phú Thành) từ trước đến nay, mắm Bà Hai Diễm chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng địa phương và các khách hàng quen biết. Tuy nhiên, sau khi thương mại điện tử phát triển, cùng với lượng du khách đến tham quan, mua sắm càng nhiều, mắm Bà Hai Diễm đã không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và du khách.

Khách du lịch không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn muốn tìm hiểu câu chuyện văn hóa, nguồn gốc và giá trị truyền thống phía sau mỗi sản phẩm. Từ đó, Mắm Bà Hai Diễm đã chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, sẵn sàng đầu tư bao bì, đóng gói đẹp mắt, tiện lợi để phù hợp với nhu cầu làm quà tặng của khách hàng nhưng vẫn giữ được hương vị của sản phẩm. Bộ sản phẩm OCOP 4 sao của Mắm Bà Hai Diễm, Phú Thành (Đồng Tháp) được nhiều khách du lịch nước ngoài lựa chọn làm quà tặng. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Khi du khách đến tham quan Mắm Bà Hai Diễm, điều du khách mang về cho người thân, bạn bè, không chỉ là một hũ mắm, mà là một câu chuyện làm nên hũ mắm đó của một phần vùng đất Đồng Tháp. Từ những câu chuyện đời thường gần gũi trong việc làm mắm, sản lượng mắm tiêu thụ qua du khách tăng lên hàng năm, đồng thời thị trường cũng được mở rộng khoảng 10% mỗi năm.



Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử hiện nay, mỗi sản phẩm của địa phương không chỉ được du khách lựa chọn một lần, mà còn được du khách lựa chọn thường xuyên khi có dịp tặng quà cho người thân. Chị Phan Kim Nhung, ngụ tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, du khách từng đi du lịch trải nghiệm tại Đồng Tháp chia sẻ, tỉnh Đồng Tháp có nhiều sản phẩm “quà quê” đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP như cóc hữu cơ sấy dẻo, mận sấy dẻo, chuối hữu cơ, bánh xoài hữu cơ chất lượng. Sau dịp tham quan và mua hàng trực tiếp, chị thường đặt hàng tại các cơ sở để chuyển về làm quà cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh hay các địa phương khác như Hà Nội, Khánh Hoà,…



Tỉnh Đồng Tháp có nhiều sản phẩm đặc trưng tương ứng với điều kiện tự nhiên của từng khu vực. Không những vậy, đặc điểm miền sông nước là ấn tượng đầu tiên, mộc mạc ghi vào lòng du khách khi đến đây. Cũng từ điều kiện thiên nhiên thơ mộng, gần gũi, người dân Đồng Tháp đã đưa thiên nhiên vào các chương trình tham quan, du lịch để tạo nhiều sản phẩm và không gian dễ chịu, ấm cúng cho du khách khi đến vùng đất này.

Theo ông Nguyễn Văn Huân, Tổ trưởng Tổ Du lịch cộng đồng phường Thới Sơn, với đặc điểm thiên nhiên bao phủ một vùng sông nước, nhóm làm du lịch cộng đồng của phường Thới Sơn đưa sản phẩm mật ong hoa nhãn đến với du khách, mỗi khi khách đến tham quan vườn nhãn. Đến tại vườn, du khách có thể tận mắt ngắm nhìn những cây nhãn được chăm chút cẩn thận, cành nhãn trĩu quả, và những tổ ong treo trên cây nhãn cho mật, tạo lòng tin tưởng và sự hứng thú trong lòng du khách. Bằng những hoạt động thực tế phục vụ du khách, các dòng sản phẩm từ vườn nhãn của Thới Sơn như nhãn tươi, mật ong,… cũng được du khách lựa chọn làm quà phương xa cho gia đình, người thân khi trở về. Sản phẩm mật ong OCOP 3 sao là lựa chọn làm quà tặng của du khách nước ngoài khi đến tham quan Cù lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.060 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của hơn 450 chủ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, và hơn 100 Tổ du lịch cộng đồng gắn liền với các sản phẩm OCOP. Sự gắn kết của các sản phẩm đặc trưng địa phương với các hoạt động du lịch đã góp phần nâng cao năng lực tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp.



Với thực tế khả quan của các dòng sản phẩm OCOP, tỉnh Đồng Tháp đã có lộ trình phát triển thêm sản phẩm OCOP của tỉnh đến năm 2030 là hơn 1.350 sản phẩm, đồng thời nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể tham gia sản xuất sản phẩm OCOP để gắn liền với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các dịch vụ gắn với văn hóa bản địa. Tỉnh đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP mới có câu chuyện riêng, thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ, tài nguyên bản địa, giá trị văn hóa, bản sắc địa phương… tạo nhiều điểm nhấn để du khách nhớ đến tỉnh Đồng Tháp khi đã từng đặt chân đến nơi này.



Để đưa sản phẩm OCOP Đồng Tháp đi xa hơn nữa, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp thống kê và quảng bá những dòng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, thời gian qua, sở đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm và các không gian trưng bày tại những sự kiện lớn của tỉnh; tổ chức nhiều chương trình trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, kết nối tiêu thụ hàng hóa và mở rộng thị trường.

Sở Công Thương Đồng Tháp cũng đã thúc đẩy các chủ thể OCOP đưa 100% sản phẩm OCOP 3 sao trở lên được quảng bá, giới thiệu và kinh doanh trên các nền tảng số; ít nhất 70% sản phẩm OCOP tham gia các hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP; có ít nhất 20% sản phẩm OCOP tham gia xuất khẩu hoặc kết nối tiêu thụ trên thị trường quốc tế.



Với chuỗi kết nối đa chiều từ các đơn vị liên quan, các dòng sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp từ vị thế tiêu thụ yếu tại địa phương đã bật lên tận dụng du lịch như một kênh quảng bá trực tiếp. Khi du khách được trải nghiệm quy trình sản xuất, nghe câu chuyện về sản phẩm và gặp gỡ người làm ra sản phẩm, niềm tin đối với hàng Việt được củng cố. Đây được xem là hướng đi hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân gắn với phát triển du lịch bền vững./.