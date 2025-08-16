Phường Bến Thành tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp: “Lắng nghe để thấu hiểu – Đồng hành để phát triển”

Phường Bến Nghé tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2025.

Hội nghị có sự tham dự của bà Bà Hoàng Thị Tố Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, ông Nguyễn Kim Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường, bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, bà Phạm Thị Ngọc Minh - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ Doanh nghiệp, Thuế số 1, ông Phan Anh Thắng - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4, và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường, các cơ quan báo đài đã đến tham dự và đưa tin.

Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu – Đồng hành để phát triển”, hội nghị lần này là sáng kiến quan trọng được triển khai ngay trong những ngày đầu phường Bến Thành chính thức thành lập. Đây là hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền phường trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ.

Tại hội nghị, hơn 100 ý kiến phản hồi đã được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu ra, xoay quanh những vấn đề thiết thực như: thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép lao động, quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, nghĩa vụ thuế, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy…

Doanh nghiệp ủng hộ xây nhà tình thương trên địa bàn phường.

Không chỉ lắng nghe, lãnh đạo UBND phường Bến Thành cùng đại diện Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Định, Đội Quản lý thị trường số 4 và các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp giải đáp từng vấn đề, ghi nhận các đề xuất và cam kết có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Cách tiếp cận này thể hiện rõ tinh thần “chính quyền hành động”, xem sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo cho sự phát triển của địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Mai Thị Hồng Hoa - Chủ tịch phường Bến Thành cho biết: Phường Bến Thành được thành lập ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15, trên cơ sở sáp nhập các phường và khu phố thuộc Quận 1 cũ, với diện tích 1,852 km², dân số hơn 71.800 người. Là phường trung tâm thành phố, Bến Thành có nhiều lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, cùng hệ thống phân phối hàng hóa đa dạng và là nơi tập trung hơn 6.100 doanh nghiệp, 6.900 hộ kinh doanh.

Bà Mai Thị Hồng Hoa - Chủ tịch UBND phường Bến Thành.

Ngay sau khi thành lập, chính quyền phường đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động hiệu quả, giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn; tổ chức nhiều hoạt động chính trị – xã hội gắn kết cộng đồng; đảm bảo an ninh trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Hội nghị không chỉ giải quyết những vướng mắc trước mắt mà còn đặt nền móng cho cơ chế đối thoại thường xuyên, giúp chính quyền và doanh nghiệp chia sẻ tầm nhìn, hợp lực vượt qua thách thức. Mục tiêu hướng đến là xây dựng môi trường kinh doanh bền vững – hài hòa – ổn định – tiến bộ, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của phường Bến Thành trong giai đoạn mới.

Sự kiện lần này cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của phường trong việc trở thành một “điểm đến” đáng tin cậy cho nhà đầu tư, nơi doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phường Bến Thành khẳng định vị thế trung tâm kinh tế – thương mại năng động ngay giữa lòng TP. Hồ Chí Minh./.