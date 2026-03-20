Phước Long – Từ bản hùng ca chiến thắng đến khát vọng dựng xây

Gần nửa thế kỷ trước, Phước Long là nơi mở đầu thắng lợi chiến lược mùa Xuân 1975, ghi dấu tinh thần kiên cường của quân và dân miền Đông Nam Bộ. Trở lại hôm nay, vùng đất anh hùng ấy đang chuyển mình mạnh mẽ, khoác lên diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn lặng lẽ gìn giữ chiều sâu lịch sử.

Lối chính dẫn lên Miếu Tưởng niệm Liệt sĩ trên núi Bà Rá.

Tượng đài "Phước Long Chiến Thắng 6-1-1975" sừng sững tại trung tâm thị xã.

Toàn cảnh Nhà truyền thống (Bảo tàng) tỉnh, nơi lưu giữ ký ức chiến tranh.

Chứng tích máy bay vận tải C-123 - bị bắn không cất cánh được tại sân bay Phước Bình - trong khuôn viên Nhà truyền thống.

Thác mơ, một điểm dừng chân lí tưởng khi đến Phước Long.

Dấu ấn quá khứ hiện diện trong không gian văn hóa – lịch sử của địa phương: từ Tượng đài Chiến thắng 6-1-1975, Nhà truyền thống, đến đỉnh Núi Bà Rá linh thiêng với Miếu Tưởng niệm các Liệt sĩ. Những địa danh ấy không chỉ là điểm đến tri ân mà còn là “cột mốc tinh thần”, nhắc nhớ về sự hy sinh để làm nên hòa bình hôm nay.

Tinh thần đoàn kết quân – dân năm xưa, từng in đậm qua hình ảnh sóc Bom Bo anh dũng, nay được tiếp nối trong ý chí dựng xây quê hương. Trên nền ký ức ấy, Phước Long đang bứt phá bằng những công trình và mô hình kinh tế mới.

Sân bay quân sự cũ đã trở thành đại lộ trung tâm của Khu đô thị Phước Bình, biểu tượng cho sự chuyển đổi từ chiến tranh sang phát triển. Thủy điện Thác Mơ hòa dòng điện vào lưới quốc gia, tạo động lực cho kinh tế khu vực. Nông nghiệp cũng đổi thay với lúa nước, điều, cao su và mô hình nuôi yến mang lại giá trị cao.

Một cơ sở phân loại hạt điều, sản vật kinh tế chủ lực của địa phương.

Cận cảnh hạt điều Phước Long sau khi sơ chế.

Những "tòa tháp" nhà nuôi yến, một mô hình kinh tế mới.

Từ tiếng súng năm xưa đến nhịp máy hôm nay, hành trình “xây chiến thắng” ở Phước Long chưa từng dừng lại. Đó là sự tiếp nối của ý chí và khát vọng, để quá khứ anh hùng trở thành bệ phóng cho tương lai bền vững./.