Phú Thọ: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn sửa chữa cầu Sông Lô

Tại thời điểm kiểm tra, công tác thi công cầu Sông Lô đang được triển khai tại các trụ T3 và T6. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung máy móc, thiết bị, huy động thêm nhân lực; xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch trước mùa mưa lũ năm 2026. Các đơn vị liên quan cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa lũ sắp tới; rà soát, tính toán lại phương án thi công đối với hai trụ T4, T5 nhằm bảo đảm tính khả thi và an toàn. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) thực hiện. Dự án tập trung gia cường các trụ từ T1 đến T8, thông qua bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ và tăng cường các kết cấu liên kết, nhằm nâng cao khả năng chịu lực, bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình.

Theo kế hoạch, việc sửa chữa được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026, tập trung thi công toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi, gia cường và mở rộng bệ trụ T3, T6. Sau khi hoàn thành, đơn vị thi công sẽ kiến nghị kiểm định, nghiệm thu theo giai đoạn để tổ chức thông xe hạn chế đối với xe con và người đi bộ, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực. Giai đoạn 2 sẽ sửa chữa các trụ trên cạn gồm T1, T2, T7, T8 sau khi nhóm trụ T3, T6 ổn định. Giai đoạn 3 thực hiện các công việc trên đối với hai trụ T4, T5 vào mùa cạn tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình cầu Sông Lô có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn.



Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm và Đoàn công tác đã kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông tại cầu Đoan Hùng; thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đang thực hiện nhiệm vụ duy trì cầu phao Đoan Hùng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân./.