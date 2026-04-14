Phú Thọ trưng bày hơn 500 hiện vật về thời đại Hùng Vương

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã tích lũy hệ thống di sản văn hóa phong phú, đặc biệt là những giá trị gắn với thời đại Hùng Vương. Nhiều di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh đã được phát hiện, khai quật, tiêu biểu là các khu cư trú, khu mộ táng và trung tâm luyện đúc đồng, góp phần khẳng định vùng đất Bạch Hạc là trung tâm của lưu vực sông Hồng, kinh đô của nhà nước Văn Lang thời kỳ đầu.



Bên cạnh đó, hàng nghìn hiện vật bằng đồng như trống đồng, thạp đồng, rìu đồng… cùng hệ thống di tích thờ cúng các vua Hùng và tướng lĩnh là minh chứng sinh động cho lịch sử và nghệ thuật thời kỳ này. Các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan Phú Thọ cũng được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại biểu cùng các học sinh tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo bà Trần Thị Minh Lợi, thông qua trưng bày chuyên đề, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Trưng bày cũng gửi gắm thông điệp về việc tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, bảo tồn và lan tỏa tinh hoa văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cùng bạn bè tham quan trưng bày, em Nguyễn Lê Mai Phương, học sinh trường Trung học cơ sở Hạc Trì (phường Việt Trì) chia sẻ: “Em rất ấn tượng với các hiện vật như trống đồng và những câu chuyện về thời đại Hùng Vương. Em hiểu hơn về nguồn gốc dân tộc mình và cảm thấy tự hào, từ đó cũng muốn học tập tốt hơn để góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của đất nước”.

Trưng bày mở cửa đón công chúng tới hết ngày 4/5./.