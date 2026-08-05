Phú Thọ thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia biểu dương Phú Thọ là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện Nghị quyết 57.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng và hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện nhanh và hiệu quả chiến dịch 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đổi mới cách quản lý dựa trên dữ liệu. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi tiến độ. Cần làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, ưu tiên các dữ liệu quan trọng liên quan đến dân cư, đất đai, doanh nghiệp, kết nối, chia sẻ dữ liệu để tránh việc nhập thông tin trùng lặp và gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn thông tin phải được đặt lên hàng đầu. Tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và khen thưởng để chiến dịch thành công, góp phần giúp Phú Thọ trở thành địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ khẳng định thời gian tới, Phú Thọ kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như ra mắt Hệ thống giám sát, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu tỉnh; công bố 6 bài toán lớn về khoa học công nghệ; đồng thời ký kết các chương trình hợp tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm huy động nguồn lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.



Báo cáo của Tỉnh ủy Phú Thọ cho thấy 6 tháng đầu năm 2026, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô kinh tế số ước chiếm 22,71% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp công nghệ số, giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt trên 7 tỷ USD. Tỉnh đã đưa vào vận hành hệ thống giám sát, điều hành phát triển dựa trên dữ liệu số, hoàn thành phủ sóng 5G tại 100% trung tâm xã, phường và xóa các vùng lõm sóng. Với quyết tâm chính trị và cách làm quyết liệt, bài bản, Phú Thọ đã và đang khẳng định vị thế quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phú Thọ luôn nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.



Tại hội nghị, Phú Thọ đã phát động Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu của tỉnh.



Dịp này, tỉnh Phú Thọ đã ký chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone./.