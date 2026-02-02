Phú Thọ phát triển mô hình sản xuất OCOP gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ

Các đại biểu tìm hiểu về các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của Hợp tác xã nấm Tam Đảo. Nguyễn Thảo -TTXVN

Tại buổi làm việc, Đoàn đã trực tiếp khảo sát khu nuôi trồng, quy trình sản xuất, bảo quản và sơ chế sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo. Mô hình được triển khai theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ lựa chọn giống, nuôi cấy, chăm sóc đến thu hoạch, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đánh giá thực tế cho thấy, mô hình đã bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, giúp ổn định đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã cũng như người dân địa phương.

Bên cạnh sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo còn đầu tư cung ứng giống cây dâu cho 130 hộ dân tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang với tổng diện tích khoảng 150 ha; đồng thời tổ chức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm lá dâu và kén tằm, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng chuỗi giá trị sản phẩm.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo trong đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi đánh giá, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả sản xuất. Theo ông, để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có giá trị gia tăng, cần triển khai đồng bộ từ khâu giống, kỹ thuật nuôi trồng đến tổ chức các mô hình sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu tham quan khu nhà nuôi trồng nấm công nghệ cao tại Hợp tác xã nấm Tam Đảo. Nguyễn Thảo -TTXVN

Cũng tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Bùi Duy Linh cho biết, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao năng lực cho các hợp tác xã, làng nghề và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổ chức sản xuất, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo ông Bùi Duy Linh, việc phát triển các mô hình OCOP gắn với chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Riêng Hợp tác xã Nấm Tam Đảo hiện có 13/18 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ sau khi được công nhận đã có sự cải thiện rõ rệt về chất lượng, mẫu mã và giá trị kinh tế, qua đó hình thành nhiều chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm có quy mô và giá trị cao. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 661 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tạo nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai 207 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực và sản phẩm OCOP; nhiều cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, ISO, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường./.