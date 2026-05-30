Phú Thọ mở rộng không gian hợp tác, đón dòng vốn đầu tư từ khu vực miền Nam
Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhiều sở, ngành và 180 doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, đây là diễn đàn quan trọng để tỉnh Phú Thọ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển với cộng đồng doanh nghiệp phía Nam. Sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn với diện tích trên 9,3 nghìn km2, dân số khoảng 4 triệu người, tiếp giáp 7 địa phương và giữ vai trò trung tâm kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với vùng Thủ đô và Tây Bắc.
Năm 2025, kinh tế Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD. Đặc biệt, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phú Thọ nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025, đồng thời đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực.
Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, là trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics của khu vực; đến năm 2045 hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống hạ tầng hiện đại và xã hội phát triển bền vững.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược gồm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; phát triển không gian kinh tế mới theo định hướng “Ba hành lang kinh tế - Một vành đai sinh thái - Năm trục động lực”; đồng thời ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Bùi Hồng Đô công bố danh mục 175 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 3/3/2026 của UBND tỉnh.
Các dự án tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp tại khu công nghiệp và cụm công nghiệp; đô thị, thương mại, dịch vụ và nhà ở; y tế, giáo dục, du lịch, môi trường; nông nghiệp công nghệ cao; cùng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và mô hình quản trị hiện đại.
Cùng với đó, tỉnh cũng công khai 10 lĩnh vực hạn chế thu hút đầu tư và 12 lĩnh vực không thu hút đầu tư nhằm bảo đảm định hướng phát triển xanh, bền vững, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
Trong phần thảo luận, nhiều doanh nghiệp lớn như Phú Mỹ Hưng, DIC, AMATA, Viglacera, T&Y Superport, FPT cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, bất động sản và công nghiệp đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh về cơ chế ưu đãi đầu tư, tiếp cận quy hoạch, thủ tục triển khai dự án và hạ tầng khu công nghiệp.
Các nhà đầu tư đánh giá cao môi trường đầu tư của Phú Thọ sau hợp nhất, đặc biệt là tinh thần đồng hành, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính của chính quyền địa phương.
Trao đổi với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục duy trì cơ chế “luồng xanh 24h” và “luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân sáng thứ Sáu hằng tuần” để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng đang tập trung tạo quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đến chân hàng rào các khu, cụm công nghiệp và đẩy nhanh xây dựng hệ thống dữ liệu số về quy hoạch, đất đai phục vụ nhà đầu tư tra cứu trực tuyến.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6.629 tỷ đồng và hơn 45 triệu USD vốn tăng thêm. Đồng thời, tỉnh chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh với Tập đoàn Central Retail Việt Nam về dự án Trung tâm thương mại GO và với Công ty cổ phần Nafoods Group về dự án nhà máy chế biến nông sản.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, sự kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với Phú Thọ - trung tâm động lực mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho cả hai địa phương và cho nền kinh tế đất nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ luôn coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác chiến lược, lâu dài và cam kết đồng hành trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. “Khi các nhà đầu tư chọn Phú Thọ là điểm đến, đó cũng là lúc các doanh nghiệp trở thành công dân của tỉnh Phú Thọ. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định.