Phú Thọ mở rộng không gian hợp tác, đón dòng vốn đầu tư từ khu vực miền Nam

Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhiều sở, ngành và 180 doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, đây là diễn đàn quan trọng để tỉnh Phú Thọ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển với cộng đồng doanh nghiệp phía Nam. Sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn với diện tích trên 9,3 nghìn km2, dân số khoảng 4 triệu người, tiếp giáp 7 địa phương và giữ vai trò trung tâm kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với vùng Thủ đô và Tây Bắc.



Năm 2025, kinh tế Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD. Đặc biệt, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phú Thọ nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025, đồng thời đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực.



Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, là trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics của khu vực; đến năm 2045 hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống hạ tầng hiện đại và xã hội phát triển bền vững.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược gồm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; phát triển không gian kinh tế mới theo định hướng “Ba hành lang kinh tế - Một vành đai sinh thái - Năm trục động lực”; đồng thời ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.



Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Bùi Hồng Đô công bố danh mục 175 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 3/3/2026 của UBND tỉnh.