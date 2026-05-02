Phú Quốc trở thành điểm đến nghỉ dưỡng yêu thích hàng đầu của người dân Hàn Quốc

Khách du lịch tham quan, trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/5, truyền thông Hàn Quốc nhận xét Phú Quốc từng được xem là “viên ngọc ẩn” cách đây hai thập kỷ, hiện đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát triển hạ tầng du lịch và sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo số liệu thống kê, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, với hàng triệu lượt khách mỗi năm. Nếu trước đây Đà Nẵng là điểm đến quen thuộc của du khách Hàn Quốc, thì xu hướng đang dần dịch chuyển về phía Nam, trong đó Phú Quốc được người dân Hàn Quốc ví như “Jeju của Việt Nam”. Những dấu ấn văn hóa Hàn Quốc ngày càng hiện diện rõ nét trên đảo, từ âm nhạc K-pop như “Gangnam Style” của Psy hay “APT” của Rosé, cho tới hệ thống biển hiệu, thực đơn và dịch vụ ưu tiên tiếng Hàn tại nhiều cơ sở kinh doanh.

Sự phát triển nhanh chóng của đảo gắn liền với các dự án quy mô lớn của những tập đoàn như Vingroup và Sun Group. Hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ với hàng chục khách sạn 5 sao, các khu giải trí và hệ thống cáp treo vượt biển, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.

Kim Eun Jung - một du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc cùng chồng và hai con cho biết đây là chuyến đi Việt Nam thứ hai của gia đình cô, sau Nha Trang. Cô đã đi cùng hai người bạn học khác, mỗi người đều dẫn theo gia đình riêng. Họ chọn Phú Quốc vì cảm thấy an toàn và thuận tiện cho trẻ em. Nữ du khách này cho biết thêm hầu hết những người cô quen biết đều đã đến đây hoặc đang lên kế hoạch cho chuyến đi vào mùa Hè này.

Giới chuyên gia Hàn Quốc đánh giá sự tăng trưởng của thị trường này đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển mình của đảo. Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục gia tăng sức hút đối với du khách Hàn Quốc trong thời gian tới./.