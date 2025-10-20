Phụ nữ Việt Nam trình diễn “Vẻ đẹp Việt - gửi trọn yêu thương” tại Malaysia

Trình diễn áo dài tại chương trình. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Chang - Chủ tịch MVFA - nhấn mạnh chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua tà áo dài, giai điệu dân gian, ẩm thực truyền thống, mà còn cả sự tự tin, sáng tạo của thế hệ trẻ, trong đó có các nữ thanh niên góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và hội nhập.

Với việc khẳng định chính người phụ nữ - bằng tình yêu thương và đức hy sinh - đã giữ ngọn lửa ấm trong các gia đình và cộng đồng người Việt nơi xa xứ ở Malaysia, Chủ tịch MVFA gửi lời chúc các chị em luôn hạnh phúc và tỏa sáng với vẻ đẹp dịu dàng, tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Bà Trần Thị Chang cho biết 2025 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN với nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và kết nối văn hóa, kinh tế, cộng đồng trong khu vực. MVFA đã đồng hành cùng DBKL trong nhiều sự kiện, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo và hội nhập tới bạn bè ASEAN.

Chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Malaysia năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam nhân dịp sang Malaysia tham dự Lễ hội Quốc tế Trống và Múa Kuala Lumpur (KL GENTA) 2025. Các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục đặc sắc như hát văn, quan họ, hát múa trống cơm... ca ngợi vẻ đẹp tinh thần của người Việt Nam và tạo ra không khí sôi động và làm dâng trào niềm tự hào dân tộc.

Giao hòa với phần trình diễn của các nghệ sĩ từ đoàn nghệ thuật, các tiết mục trình diễn áo dài do phụ nữ và thiếu nhi trong cộng đồng người Việt thực hiện và múa truyền thống do câu lạc bộ văn hóa MVFA biểu diễn đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt và bản sắc Việt Nam.