“Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng” - Gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt tại Kansai

Tọa đàm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thu hút đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam sinh sống tại vùng Kansai tham gia. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam vùng Kansai, phát biểu tại tọa đảm./. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong việc giữ gìn nền nếp gia đình, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt đoàn kết, vững mạnh tại Nhật Bản. Ông khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ các hoạt động thiết thực hướng tới phụ nữ và gia đình Việt ở sở tại.

Đại diện ban tổ chức, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam vùng Kansai, cho biết tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là hoạt động thường niên của hiệp hội, nhằm tạo không gian gặp gỡ, kết nối, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nơi xa quê hương. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai.

Chương trình tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng”, do bà Lê Thương trực tiếp điều phối, đã thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi của nhiều chị em. Thông qua những câu chuyện đời thường nhưng chân thực, các đại biểu đã cùng chia sẻ về hành trình lập nghiệp, học tập, nuôi dạy con cái, vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu đáng trân trọng trong cuộc sống nơi xứ người. Không khí chương trình diễn ra cởi mở, chân thành và đầy cảm xúc, tạo sự đồng cảm sâu sắc giữa những người tham dự.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề chương trình, bà Lê Thương chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua chủ đề ‘Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng’, mỗi chị em đều có thể nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, từ đó thêm tự tin vào giá trị của bản thân. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài phải đối mặt với nhiều thử thách, từ rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa đến áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, chính trong những khó khăn đó, họ đã tỏa sáng bằng sự kiên cường, sáng tạo và tình yêu thương. Hiệp hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kết nối và nâng đỡ phụ nữ trong cộng đồng”.

Chị Ngô Thị Dần, giáo viên Trường Việt ngữ Cây Tre, bày tỏ xúc động khi tham dự tọa đàm: “Khi nghe các câu chuyện chia sẻ hôm nay, tôi cảm thấy mình không hề đơn độc. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung một khát vọng vươn lên và giữ gìn bản sắc Việt. Chương trình giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng, vừa phát triển sự nghiệp, vừa nuôi dạy con cái hiểu và tự hào về nguồn cội”.

Bên cạnh phần tọa đàm, chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các chị em trong cộng đồng biểu diễn. Những làn điệu quê hương, ca khúc về gia đình, đất nước đã mang đến không khí gần gũi, ấm áp. Đặc biệt, các món ăn truyền thống Việt Nam do chị em tự tay chuẩn bị đã góp phần tái hiện hương vị quê nhà, thể hiện sự khéo léo, đảm đang và tinh thần gìn giữ văn hóa dân tộc.

Dù sinh sống xa quê hương, phụ nữ Việt Nam tại Kansai vẫn luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống và truyền lại cho thế hệ trẻ. Buổi tọa đàm không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, yêu thương và hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và kỳ vọng về những hoạt động ý nghĩa tiếp theo dành cho phụ nữ Việt Nam nơi đất khách./.