Phụ nữ Thủ đô tiên phong chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động truyền thông về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường; kỹ năng giao tiếp và phong thái chuyên nghiệp cho nữ chủ hợp tác xã và nữ doanh nhân… với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh của phụ nữ Hà Nội và giới thiệu trên 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo, làng nghề truyền thống. Chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, thích ứng với môi trường số và phát triển bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, phong trào phát triển kinh tế tập thể và nòng cốt là các hợp tác xã đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, phụ nữ là lực lượng tích cực, tham gia quản lý, điều hành, phát huy sự năng động, sáng tạo trong tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Các mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc ứng dụng công nghệ số trong khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt tại các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý còn nhiều hạn chế. Năng lực chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường số chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Từ thực tiễn đó, việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường là yêu cầu hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã triển khai có hiệu quả đề án số 01 của Chính phủ về “Hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trong việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể; hướng dẫn, tư vấn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận các nguồn lực... Đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập 40 hợp tác xã và 45 tổ hợp tác với 897 thành viên, góp phần tạo việc làm cho 1.000 lao động nữ.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã khởi động nền tảng số “Quản lý, kết nối cung - cầu và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” do Hội xây dựng và triển khai, nhằm thể hiện vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, kết hợp hoạt động livestream trên các nền tảng số nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Trong tiến trình đó, phụ nữ Thủ đô không chỉ là lực lượng thích ứng mà còn từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.