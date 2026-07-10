Phụ nữ Quân đội hỗ trợ gần 1.000 trẻ mồ côi

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với gần 70 điểm cầu trong toàn quân.

Triển khai từ năm 2021, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phụ nữ Quân đội thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các cấp hội phụ nữ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chỉ huy và các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Đến tháng 5/2026, phụ nữ Quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 983 trẻ em mồ côi, trong đó nhận đỡ đầu 381 trẻ đến đủ 18 tuổi; trao 321 sổ tiết kiệm, 3.715 suất quà, 406 suất học bổng, 377 xe đạp; hỗ trợ một trung tâm bảo trợ trẻ em, xây tặng 2 nhà "Mái ấm tình thương". Tổng kinh phí thực hiện chương trình đạt hơn 8,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, 30 tập thể và 28 cá nhân được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc, Ban Phụ nữ Quân đội tham mưu với Tổng cục Chính trị triển khai cuộc thi viết chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động trên toàn quốc.

Sau gần hai tháng phát động, toàn quân có 4.793 tác phẩm tham gia; Ban Tổ chức cấp toàn quân tiếp nhận 604 tác phẩm tiêu biểu của 52/57 đơn vị. Các tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh giá trị của bữa cơm gia đình, tình cảm gia đình quân nhân và những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Ban Tổ chức đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Từ kết quả cuộc thi, Ban Phụ nữ Quân đội lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp toàn quốc và đạt 6/16 giải thưởng, gồm 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả, thành tích của phụ nữ Quân đội, đặc biệt là các tập thể, cá nhân “Mẹ đỡ đầu” đã gieo mầm hy vọng, viết tiếp ước mơ cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời đánh giá cao các cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong tham gia cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” được tôn vinh.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, tương thân, tương ái, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, về công tác gia đình, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Đại tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trao thưởng cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bên cạnh đó, cơ quan đảm nhiệm công tác phụ nữ, tổ chức hội phụ nữ cần chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Mẹ quân nhân đỡ đầu”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn từ cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, xây dựng môi trường gia đình an toàn, hạnh phúc, làm nền tảng vững chắc để bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Các tác giả đạt giải Nhất trong cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trong Phụ nữ Quân đội nhận thưởng của Ban tổ chức. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, các tập thể, cá nhân “Mẹ quân nhân đỡ đầu”, bên cạnh việc hỗ trợ vật chất cần tăng cường các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, đổi mới phương thức kết nối để biến mối quan hệ đỡ đầu thành tình cảm gia đình thực sự... Cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập, rèn luyện đạt các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong kỷ nguyên mới; phấn đấu mỗi hội viên là một tấm gương sáng, mỗi gia đình phụ nữ Quân đội là một gia đình văn hóa, một điểm sáng của đơn vị và khu dân cư./.