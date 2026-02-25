Phu nhân Tổng Bí thư và Công tước xứ Richmond cùng Phu nhân tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phu nhân Ngô Phương Ly đón ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond cùng Phu nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Diễn ra trong không khí những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cuộc hội ngộ thể hiện sự trân trọng và tiếp nối những tình cảm tốt đẹp được vun đắp trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10/2025. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Ngài Công tước và Phu nhân tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa trong việc củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.



Việc lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam- nơi lưu giữ hơn 21.000 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia, làm địa điểm gặp gỡ mang thông điệp sâu sắc về sự trân trọng di sản và khát vọng đối thoại văn hóa. Phu nhân Ngô Phương Ly tin tưởng chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm đối với Ngài Công tước và Phu nhân, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác văn hóa trong thời gian tới.





Phu nhân Ngô Phương Ly và ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond cùng Phu nhân thưởng trà và xem các tiết mục đặc sắc tại sân trước Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, Ngài Công tước và Phu nhân chia sẻ sự quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật và di sản các quốc gia, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bề dày văn hóa và bản sắc sáng tạo của Việt Nam.



Trong không gian trưng bày của Bảo tàng, Ngài Công tước và Phu nhân đã được tham quan các bộ sưu tập mỹ thuật qua các thời kỳ lịch sử, chiêm ngưỡng nhiều hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia như tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp), tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (đầu thế kỷ XVII), cánh cửa chạm rồng (chùa Keo) và bộ bình phong của danh họa Nguyễn Gia Trí.



Chia sẻ về những giá trị độc đáo của mỹ thuật Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới, giúp các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Nếu hội họa Anh quốc chinh phục thế giới bằng vẻ đẹp cổ điển và chiều sâu lịch sử, thì mỹ thuật Việt Nam là sự hòa quyện tinh tế giữa chiều sâu nội tâm và sắc màu rực rỡ của thiên nhiên nhiệt đới.



Ngài Công tước và Phu nhân bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú về chất liệu và kỹ thuật, đặc biệt quan tâm tới nghệ thuật sơn mài – loại hình được tiếp biến sáng tạo, kết tinh tinh hoa truyền thống và tinh thần đổi mới của người Việt.



Rời không gian trưng bày hiện vật, phu nhân Ngô Phương Ly và Ngài Công tước cùng Phu nhân tham quan triển lãm mang chủ đề “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình”, giới thiệu 60 tác phẩm tiêu biểu thể hiện hình tượng ngựa qua nhiều chất liệu khác nhau. Triển lãm quy tụ các sáng tác của những nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Ngô Mạnh Lân, Trần Khánh Chương, Tô Ngọc Vân và Bùi Xuân Phái. Nhân dịp năm Bính Ngọ, hình tượng ngựa- biểu trưng cho khát vọng vươn xa, bền bỉ và hội nhập, càng mang ý nghĩa kết nối và phát triển.



Cũng trong khuôn khổ chương trình, Phu nhân Ngô Phương Ly và Ngài Công tước cùng Phu nhân đã thưởng thức các tiết mục đặc sắc do nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối nước Việt Nam biểu diễn. Trước loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này, Ngài Công tước bày tỏ sự thích thú và mong muốn tìm hiểu sâu hơn. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ hy vọng múa rối nước Việt Nam sẽ sớm được giới thiệu tại các chương trình, lễ hội văn hóa ở Vương quốc Anh, qua đó góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.



Nhân dịp đầu Xuân mới, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng trao tặng Ngài Công tước và Phu nhân biểu tượng linh vật ngựa, gửi lời chúc sức khỏe và thành công, đồng thời tin tưởng rằng những trải nghiệm về nghệ thuật, trà Việt và không khí Tết truyền thống sẽ trở thành những ký ức tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.



Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí chân thành, ấm áp, tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Ngài Công tước và Phu nhân mong muốn sẽ có dịp trở lại Việt Nam, trải nghiệm thêm những nét đẹp văn hóa, đất nước tươi đẹp, con người thân thiện và hiếu khách./.