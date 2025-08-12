Phu nhân Tổng Bí thư thăm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng sang thăm Hàn Quốc và có dịp trao đổi thân tình với Phu nhân Kim Hae Kyung; chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo mà Tổng thống Lee Jae Myung, Phu nhân Kim Hae Kyung và Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, người dân Hàn Quốc thân thiện và mến khách, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc Việt - Hàn không ngừng phát triển, đáp ứng hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Cùng chia sẻ về bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến của cả hai dân tộc, hai Phu nhân nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nền tảng để hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí về vai trò đặc biệt quan trọng của giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa trong việc củng cố nền tảng xã hội thuận lợi của quan hệ Việt - Hàn.

Phu nhân Ngô Phương Ly chúc mừng những thành tựu của Hàn Quốc trong xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới. Khẳng định Việt Nam có đầy đủ những điều kiện thuận lợi để phát triển nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm văn hóa sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả.