Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly thăm Trường mầm non số 2 Zvanche (Bulgaria)

Trong không khí rộn ràng và ấm áp, thầy và trò Trường Zvanche trân trọng mời hai Phu nhân thưởng thức bánh mì chấm mật ong và muối – nghi lễ truyền thống thể hiện lòng hiếu khách và sự chào đón nồng hậu của người Bulgaria.

Tại đây, hai Phu nhân cùng xem các tiết mục văn nghệ do các em nhỏ biểu diễn, với những khúc ca Việt Nam và Bulgaria ngân vang, rộn rã. Hai Phu nhân đã nắm tay các em nhỏ hòa mình trong điệu nhảy dân gian Bulgaria – những bước nhảy vui tươi, hồn nhiên, như những nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa.

Tiếp đó, hai Phu nhân cùng các em nhỏ tập cuốn món nem Việt Nam – biểu tượng quen thuộc của ẩm thực Việt, tạo nên khung cảnh ấm áp, gần gũi. Tại lớp học vẽ, hai Phu nhân cùng các em nhỏ hoàn thiện bức tranh chung về tình hữu nghị Việt Nam – Bulgaria. Phu nhân Ngô Phương Ly chọn hoa sen – biểu tượng của sự thanh khiết, kiên cường và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt. Phu nhân Desislava Radeva chọn hoa hồng Bulgaria – biểu trưng cho vẻ đẹp, tình yêu và bản sắc văn hóa của "xứ sở hoa hồng". Hai Phu nhân giao lưu với các em nhỏ tại Trường mầm non số 2 "Zvanche" ở thủ đô Sofia. Ảnh: TTXVN Phát biểu tại buổi thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ niềm xúc động khi được đến thăm Trường Zvanche – một cơ sở giáo dục mẫu mực của Sofia, nơi không chỉ nuôi dưỡng trẻ thơ bằng tình yêu thương và sự tận tâm, mà còn khơi dậy trong các em niềm sáng tạo, lòng nhân ái và tình yêu nghệ thuật. Phu nhân chia sẻ: "Tên gọi Zvanche – nghĩa là chiếc chuông nhỏ – thật giản dị mà đầy hình ảnh. Tôi hình dung tiếng chuông trong trẻo, vui tươi của tuổi thơ, cũng chính là âm thanh tượng trưng cho môi trường học tập tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự khám phá". Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết Việt Nam luôn coi giáo dục mầm non là nền móng đầu tiên, rất quan trọng trong sự phát triển của con người. Việt Nam không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm.

Phu nhân Ngô Phương Ly tin tưởng với sự chăm sóc tận tâm của các cô giáo và sự phối hợp từ gia đình, nhà trường, xã hội, các em sẽ lớn lên khỏe mạnh, tự tin, giàu tình yêu thương và khát vọng vươn xa.