Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly thăm Bệnh viện Nhi Evelina London

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bệnh viện Nhi Evelina London. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tại bệnh viện, Bác sĩ Owen Miller, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, cùng Bác sĩ Simon Filson và Bác sĩ Florian Bast đã giới thiệu khái quát về lịch sử, hoạt động và quan hệ hợp tác giữa Evelina London với các bệnh viện Việt Nam trong lĩnh vực phẫu thuật và đào tạo y khoa.

Sau khi nghe giới thiệu, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm khu nội trú tim mạch dành cho bệnh nhi, ân cần hỏi thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Phu nhân xúc động khi được chứng kiến tận mắt mô hình chăm sóc sức khỏe trẻ em tiên tiến hàng đầu thế giới, nơi kết tinh giữa trí tuệ khoa học và lòng nhân ái.