Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà người dân khu dân cư Tsakane, Nam Phi

Bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và trao quà cho người dân tại khu dân cư Tsakane (Nam Phi). Ảnh: TTXVN phát

Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã có cuộc gặp với Phu nhân Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile, bà Humile Mashatile; Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Ronald Lamola, bà Bawinile Lamola; và Trưởng Hội Phu quân/Phu nhân Đoàn Ngoại giao tại Nam Phi, bà Karem Ruiz de Rivieres; tới thăm và trao quà cho người dân tại khu dân cư Tsakane; và tham quan Làng văn hoá Lesedi.

Bày tỏ niềm vui khi được gặp Phu nhân Humile Mashatile, Phu nhân Bawinile Lamola và bà Karem Ruiz de Rivieres, Phu nhân Lê Thị Bích Trân cho biết bà vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp hiền hòa của Johannesburg nói riêng và đất nước Nam Phi nói chung. “Cảnh vật và khí hậu nơi đây đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu và vô cùng thân quen”, Phu nhân chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Nam Phi dành cho đoàn.

Hai bên khẳng định, dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, Việt Nam và Nam Phi vẫn luôn chia sẻ nhiều điểm tương đồng, cùng hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tại khu dân cư Tsakane ở East Rand (Gauteng) và cách Johannesburg 38 km, nơi nổi tiếng với di sản khai thác vàng và than từ cuối thế kỷ XIX, Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã trao tận tay những món quà mang từ Việt Nam cho người dân và các em học sinh nơi đây. Từ thực phẩm, đồ dùng gia đình đến những chiếc cặp sách và bộ đồ dùng học tập, tất cả đều được người dân và các em học sinh nồng nhiệt đón nhận. Những điệu nhảy truyền thống rộn ràng của cộng đồng châu Phi đã thay cho lời chào mừng chân thành gửi đến Phu nhân.

Tại đây, Phu nhân Lê Thị Bích Trân nhấn mạnh cả Việt Nam và Nam Phi đều coi trọng chính sách chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. “Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phu nhân khẳng định.

Phu nhân cũng bày tỏ tin tưởng chính quyền và người dân Tsakane sẽ tiếp tục nỗ lực chăm lo tốt hơn nữa cuộc sống của cộng đồng nơi đây. Bà gửi gắm hy vọng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn cố gắng vượt qua thử thách, phấn đấu học tập để có tương lai tươi sáng hơn. Các em chính là thế hệ kế cận, góp phần xây dựng “đất nước Cầu Vồng” ngày càng giàu đẹp và là những nhịp cầu nối kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nam Phi.

Trong khuôn khổ hoạt động tại Nam Phi, Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Humile Mashatile, Phu nhân Bawinile Lamola và bà Karem Ruiz de Rivieres tham quan Làng văn hoá Lesedi nằm trong vùng “Cái nôi của nhân loại” – một Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận thuộc tỉnh Gauteng. Tại đây, đoàn đã nghe giới thiệu về ngôi làng truyền thống, tìm hiểu về 5 bộ tộc lớn là Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho và Ndebele; tham quan các ngôi nhà đặc trưng với tranh tường Ndebele rực rỡ và xem biểu diễn trống, điệu nhảy Zulu hùng tráng./.