Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza thưởng thức nghệ thuật múa rối nước, tham quan đền Ngọc Sơn

Người dân hân hoan chào đón hai Phu nhân, liên tục hô vang "Việt Nam - Cuba". Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long (phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội). Đi cùng với hai Phu nhân còn có một bé gái gốc Việt có bố là người Việt Nam, mẹ là người Cuba. Bé được sinh ra và lớn lên tại Cuba.

Tại sảnh chính Nhà hát, bà Lis Cuesta Peraza và các thành viên trong Đoàn được lãnh đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long giới thiệu về nghệ thuật múa rối truyền thống gắn liền với văn hóa dân gian Việt Nam; giới thiệu những con rối nước và cách thức điều khiển rối...



Mở đầu chương trình múa rối, các liền anh, liền chị Quan họ tay bưng khay trầu, hát làn điệu "mời nước, mời trầu" chào mừng hai Phu nhân đến Nhà hát Múa rối Thăng Long. Hai Phu nhân thưởng thức một số tiết mục trong kho tàng gần 400 tích múa rối nước Việt Nam do các nghệ sĩ biểu diễn như: "Tễu giáo trò, Bật cờ hội", "Múa rồng", "Múa phượng", "Múa tiên", "Vinh quy bái tổ"...