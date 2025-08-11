Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Buổi gặp diễn ra trong không khí ấm cúng và thân tình. Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp các chị em là cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương, không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá, mà trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với hơn 350.000 người, trong đó có hơn 100.000 gia đình Việt Nam. Thông qua đó, mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hoá Việt-Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lắng nghe các chị em chia sẻ về cuộc sống nơi đất khách quê người, phu nhân chia sẻ, sống xa quê, các chị em sẽ gặp phải những khó khăn khăn từ sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hoá hay việc cần thích nghi với cuộc sống mới nơi bản địa… Tuy nhiên, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng, vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của những ngày đầu sang Hàn Quốc, những cô dâu Việt Nam đã hoà nhập dần với cuộc sống xa xứ, nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tươi đẹp hơn. Dù phải nỗ lực vượt qua những rào cản và hòa nhập với cuộc sống mới nhưng các chị em vẫn không quên gìn giữ văn hóa dân tộc trong từng tiếng nói, phong tục tập quán.