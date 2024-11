Phu nhân Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Bulgaria thăm Trường Mầm non Việt-Bun (Hà Nội)

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường và bà Desislava Radeva, Phu nhân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đến thăm trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong niềm hân hoan, háo hức, các em nhỏ đã tặng hoa và vẫy cờ hai nước chào đón hai Phu nhân. Ngay sau đó, cô và trò trường chào đón hai Phu nhân bằng các tiết mục văn nghệ.

Em Hiếu Minh, Lớp Mẫu giáo lớn tặng hai Phu nhân hai bức tranh do em tự vẽ. Phu nhân Desislava Radeva được tặng bức tranh chân dung của bà đang hòa mình với các danh lam, thắng cảnh của Việt Nam và Bulgaria, còn Phu nhân Chủ tịch nước nhận bức tranh khung cảnh Trường Mầm non Việt-Bun.

Phu nhân Desislava Radeva bày tỏ ấn tượng và hạnh phúc khi dù cách xa hàng chục nghìn km, nhưng ở Việt Nam lại có một trường học về văn hóa của Bulgaria.

"Tôi rất vui mừng khi đứng tại ngôi trường có tuổi đời hơn 40 năm, là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria”, Phu nhân Desislava Radeva nêu cảm xúc đặc biệt khi vừa bước vào hội trường là hình ảnh các em nhỏ trong trang phục truyền thống của Bulgaria, hát những bài hát về Bulgaria.

"Trẻ em là tình yêu, là tương lai của chúng ta. Tôi xin cảm ơn các cô giáo đã truyền đạt, dạy dỗ các em về tình cảm, tình yêu với đất nước Bulgaria", bà Desislava Radeva chia sẻ.

Bà Desislava Radeva mong rằng, một ngày nào đó sẽ được đón các em nhỏ Việt Nam đến với "Xứ sở hoa hồng”, thưởng thức những món ăn truyền thống của Bulgaria.

Trường Mầm non Việt - Bun được thành lập ngày 23/12/1981, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Bulgaria tặng trẻ em Việt Nam, tiền thân là nhà trẻ Dimitrov, trực thuộc Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em. Sau khi nhà trẻ bị giải thể, trường chuyển về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được Ủy ban nhân dân thành phố đổi tên thành Trường Mầm non Việt - Bun.

Các đoàn lãnh đạo cấp cao Bulgaria trong chuyến thăm Việt Nam đều đến thăm trường. Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam cũng có mối quan hệ mật thiết với trường, thường xuyên hỗ trợ, trao tặng trường nhiều hiện vật. Trong các sự kiện, ngày lễ của Bulgaria, cô, trò nhà trường được mời tham gia biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống của hai nước./.