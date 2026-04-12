Phát biểu tại buổi lễ, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa của “Ngày hội Pháp ngữ” đối với cộng đồng 400 triệu người sử dụng tiếng Pháp trên thế giới; nhấn mạnh, Ngày hội Pháp ngữ 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để khám phá, gặp gỡ, và lập kế hoạch cho tương lai với ngôn ngữ Pháp là đòn bẩy cho sự thành công.



Ông Etienne Ranaivoson cho rằng, Pháp ngữ không chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ, mà còn là một sợi dây liên kết giữa các nền văn hóa, giữa các thế hệ, giữa các dân tộc. Ngày hội Pháp ngữ 2026 sẽ là không gian nơi giao thoa giữa những ý tưởng, hình trình và số phận, một không gian đối thoại, đa dạng và đoàn kết kết nối và nâng tầm con người.



Theo Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp đã hoạt động hết sức tích cực tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, nhằm nâng cao sức hút, dựa trên bối cảnh chính trị đặc biệt thuận lợi, sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện này kèm theo kế hoạch hành động đã định hình quan hệ hợp tác sâu rộng xoay quanh các lĩnh vực giáo dục, Pháp ngữ, và trao đổi sinh viên giữa Pháp và Việt Nam.

Quang cảnh chương trình khai mạc Ngày hội Pháp ngữ 2026. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày hội Pháp ngữ 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm nhiều hoạt động đa dạng như cuộc thi hùng biện tiếng Pháp do Hiệp hội Văn hóa và Không gian Pháp ngữ (CEF) tổ chức; tọa đàm giữa các cựu du học sinh Pháp với chủ đề “Trưởng thành cùng nước Pháp”; hội thảo về cơ hội nghề nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia du lịch, biên phiên dịch và doanh nghiệp Pháp ngữ; giới thiệu các chương trình du học tại Pháp…



Ngày hội cũng bao gồm các chương trình biểu diễn. nghệ thuật và âm nhạc; thi đấu cờ vua; triển lãm ảnh “Pot-au-Phở”; trình chiếu phim ngắn với các bộ phim hoạt hình thiếu nhi tiêu biểu từ Liên hoan phim Annec 2024; không gian workshop sáng tạo và hoạt động dành cho trẻ em trải nghiệm cờ vua, robot, trải nghiệm thực tế ảo, hoạt động nâng cao nhận thức về phát triển bền vững; không gian ẩm thực Pháp ngữ



Hiện trên toàn thế giới có khoảng 400 triệu người sử dụng tiếng Pháp. Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ phổ biến đứng hàng thứ 4 và là ngoại ngữ được học nhiều thứ 2 trên toàn thế giới./.

