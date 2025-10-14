Phong Nha - Kẻ Bàng tỏa sáng trên bản đồ du lịch châu Á

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận giải thưởng danh giá Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á 2025. Ảnh: TTXVN phát

Việc được vinh danh ở cả cấp quốc gia và châu lục đánh dấu bước ngoặt, biến Phong Nha - Kẻ Bàng từ một “viên ngọc thô” hoang sơ, thu hút du khách ưa khám phá, trở thành điểm đến cao cấp, hấp dẫn du khách quốc tế. Danh hiệu này cũng mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu nghỉ dưỡng sinh thái tinh tế, tour thám hiểm độc quyền và sản phẩm du lịch wellness giữa lòng di sản. Đây là thời điểm để Quảng Trị tái định vị sản phẩm du lịch, chuyển trọng tâm từ “bán vé tham quan” sang “bán trải nghiệm” với các tour khám phá hang động cùng chuyên gia, khóa học sinh tồn trong rừng, tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp hay kỳ nghỉ “chữa lành” giữa thiên nhiên.

Ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh, giải thưởng không phải đích đến mà là khởi đầu mới, đồng thời khẳng định cam kết phát triển du lịch bền vững và bảo tồn các giá trị cốt lõi của di sản để du khách không chỉ thán phục thiên nhiên mà còn cảm nhận sự trân trọng của địa phương. Chiến thắng tại WTA 2025 phù hợp định hướng phát triển kinh tế, xác định du lịch là một trong bốn trụ cột quan trọng của Quảng Trị giai đoạn 2025 - 2030. “Cú đúp” lịch sử này khẳng định Phong Nha - Kẻ Bàng không còn là tiềm năng ẩn giấu mà là thương hiệu dẫn đầu du lịch châu Á, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Trong 9 tháng năm 2025, các tuyến và điểm du lịch thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 836.900 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm hơn 688.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đạt hơn 148.000 lượt, tăng 18%.

Trong đó, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến hút khách nhất với hơn 481.000 lượt, tiếp theo là Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường với hơn 298.000 lượt. Vườn thực vật Phong Nha cùng các tuyến du lịch sinh thái liên kết cũng thu hút hơn 55.000 lượt khách.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, mục tiêu của đơn vị trong năm 2025 là thu hút mạnh khách quốc tế, phấn đấu vượt mốc 1 triệu lượt khách, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, nâng cao trải nghiệm du khách và bảo tồn giá trị thiên nhiên của di sản./.