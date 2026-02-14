Phong Nha – Kẻ Bàng sẵn sàng đón du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng bố trí nhân lực làm việc xuyên Tết để phục vụ tốt nhất cho du khách tham quan. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa rõ nét tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khi công tác chuẩn bị phục vụ khách du xuân đã cơ bản hoàn tất. Những ngày này, các khu, điểm tham quan được trang hoàng rực rỡ, khang trang, tươi mới, sẵn sàng đón khách trong dịp đầu năm mới.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (xã Phong Nha, Quảng Trị) cho thấy, không khí chuẩn bị Tết diễn ra khẩn trương, chu đáo. Khuôn viên các tuyến tham quan đã được chỉnh trang sạch đẹp, cờ hoa treo dọc lối đi, các tiểu cảnh và điểm check-in mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đây là một trong những điểm đến trọng tâm, được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Du khách di chuyển bằng thuyền tham quan động Phong Nha những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bên cạnh việc chỉnh trang cảnh quan, công tác chuẩn bị nhân lực và phương án phục vụ du khách cũng được Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng triển khai đồng bộ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên được bố trí đầy đủ tại các điểm tham quan nhằm hỗ trợ du khách trong suốt hành trình trải nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Phượng, hướng dẫn viên văn hóa, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng từ cơ sở vật chất tới nguồn nhân lực, tạo ấn tượng ngay từ cảnh quan bên ngoài và trong suốt hành trình, bảo đảm du khách có trải nghiệm an toàn, vui tươi trong dịp Tết".

Theo lãnh đạo Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, công tác chuẩn bị đón du khách trong dịp Tết cổ truyền được xem là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, thông suốt, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, Trung tâm đã tổ chức vệ sinh cảnh quan toàn bộ tuyến điểm đơn vị quản lý, rước linh vật của năm về làm điểm check-in cũng như tạo cảnh quan cho mùa du lịch năm 2026. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán cũng được đặt lên hàng đầu.

Đại úy Nguyễn Tuấn Nam, Phó Trưởng Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết, lực lượng Công an địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở du lịch, điểm lưu trú trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu, tuyến du lịch trọng điểm trong suốt kỳ nghỉ Tết nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.

Công an xã Phong Nha chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm quy định về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Các phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực tập trung đông người được xây dựng cụ thể, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc trong những ngày cao điểm đầu năm mới.

Cùng với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan cũng phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động du lịch dịp đầu xuân. Các phương án hỗ trợ du khách, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng được xây dựng trên tinh thần chủ động, linh hoạt, hướng đến mục tiêu mang lại hình ảnh đẹp về điểm đến trong mắt du khách.

Ông Trần Hương Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, các ban ngành đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến với Phong Nha trong dịp đầu xuân năm mới, từ khâu trang trí cảnh quan, bảo đảm an ninh, đến chuẩn bị về tinh thần phục vụ của toàn bộ hệ thống làm du lịch địa phương. Đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ, các lực lượng chức năng thể hiện quyết tâm chung xây dựng hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, các điểm du lịch tại tỉnh Quảng Trị nói chung và Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng đang khoác lên mình diện mạo mới, vừa mang đậm sắc xuân truyền thống, vừa thể hiện sự năng động, sẵn sàng cho mùa du lịch mới. Những tiểu cảnh check-in, linh vật của năm và hệ thống cờ hoa được bố trí hài hòa, góp phần tạo nên không gian văn hóa đặc trưng, hấp dẫn du khách ngay từ khi đặt chân đến.

Hiện tại các đơn vị làm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã sẵn sàng tâm thế chào đón với kỳ vọng mang đến cho du khách một chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, thuận lợi và giàu cảm xúc. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Trị thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa.

Trong bối cảnh mùa du lịch mới đang mở ra, sự chuẩn bị chu đáo từ sớm được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề thuận lợi để hoạt động du lịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong dịp Tết cổ truyền, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của điểm đến trên bản đồ du lịch trong thời gian tới./.