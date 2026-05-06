Phòng ngừa là trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn về các hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên”. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN Tham dự còn có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các địa phương Đồng Nai, Lào Cai, Tây Ninh và Lâm Đồng cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội thảo tập trung theo hướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Tại hội thảo, ông Lê Nguyễn Nam Ninh cho biết, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 15.000 tổ chức đảng, hơn 47.000 đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên. Tuy nhiên, tình trạng chậm phát hiện, buông lỏng quản lý vẫn còn, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng và hiệu lực lãnh đạo.

Các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, làm cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Nổi bật là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài, có tính hệ thống,...

Tham luận tại Hội thảo tập trung nhận diện hành vi vi phạm trên nhiều lĩnh vực: công tác tổ chức, cán bộ; đất đai, xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính, đầu tư công; hoạt động tư pháp; y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ. Đồng thời, tham luận phân tích nguy cơ phát sinh vi phạm trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và áp dụng phương thức đánh giá cán bộ mới.

Nhiều ý kiến đề cập đến nhận diện các biểu hiện vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như các nguyên nhân, yếu tố tác động dẫn đến vi phạm và đề xuất giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực./.