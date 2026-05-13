Phòng dịch truyền nhiễm từ tuyến đầu biên giới

Siết chặt kiểm dịch tại các cửa khẩu

Trong khu vực bãi kiểm hóa rộng lớn tại cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu tăng cường giám sát nguy cơ xâm nhập của virus Hanta - loại virus nguy hiểm có nguồn lây chủ yếu từ chuột và các loài gặm nhấm. Cán bộ kiểm dịch y tế liên tục di chuyển giữa các điểm tập kết hàng nhằm phát hiện những dấu hiệu động vật gặm nhấm và thực hiện các biện pháp xử lý y tế theo quy định.

Thân nhiệt của hành khách nhập cảnh được thể hiện qua hệ thống camera thân nhiệt từ xa nhằm phát hiện các trường hợp bất thường. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Đặc biệt, cửa khẩu Tân Thanh là nơi nhập khẩu một số loại nông sản khô, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất… nên những phương tiện chuyên chở mặt hàng này luôn được lưu ý, bởi đây là môi trường có nguy cơ phát sinh chuột trong quá trình lưu kho, vận chuyển.

Ông Lương Hoàng Huân, Tổ phó phụ trách Tổ Kiểm dịch y tế Tân Thanh (Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn) thông tin, từ đầu năm đến nay, tổng số phương tiện xuất khẩu hàng hóa qua Tân Thanh là hơn 24.300 xe và phương tiện nhập khẩu hàng là hơn 56.200 xe. Đối với cửa khẩu có lượng lớn hàng hóa nông sản, hàng khô, tạp hóa… như Tân Thanh thì nguy cơ lây lan dịch bệnh luôn hiện hữu. Vì vậy đơn vị tăng cường giám sát phương tiện, hàng hóa ngay từ khu vực cửa khẩu.

Song song với công tác nghiệp vụ, đội ngũ lái xe và doanh nghiệp vận tải ở cửa khẩu cũng được lực lượng chức năng tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh.

Ông Chu Văn Tùng, lái xe tỉnh Quảng Trị cho biết: "Sau khi được cán bộ chức năng ở cửa khẩu tuyên truyền hướng dẫn, chúng tôi chú ý hơn đến vệ sinh cabin. Đặc biệt là không được để thức ăn tồn đọng trên xe, thường xuyên có động tác soi chiếu kiểm tra chuột, loài gặm nhấm ở một số ngóc ngách, vị trí kín trên phương tiện".

Chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập

Không chỉ ở Tân Thanh, công tác phòng chống virus Hanta cũng đang được siết chặt tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nơi có lượng lớn hành khách xuất nhập cảnh mỗi ngày. Khu vực kiểm soát luồng khách nhập cảnh luôn có lực lượng Biên phòng trực chốt, lực lượng kiểm dịch y tế duy trì giám sát, theo dõi thân nhiệt bất thường của hành khách qua hệ thống camera nhiệt và hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Lực lượng Kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho hành khách nhập cảnh. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ông Phan Trần Kiên, Tổ phó Tổ Kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị (Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn) cho biết, từ đầu năm đến nay đã có trên 436.000 hành khách nhập cảnh và trên 445.000 hành khách xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Qua công tác giám sát bằng camera đo thân nhiệt từ xa, đơn vị phát hiện 6 hành khách nhập cảnh tăng thân nhiệt bất thường. Sau khi khám sàng lọc và loại trừ thì những hành khách trên không phải mắc bệnh truyền nhiễm. Dù hiện nay chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta gây ra tại khu vực cửa khẩu nhưng đơn vị luôn chủ động phòng ngừa, đặc biệt trong bối cảnh giao thương, đi lại ngày càng lớn.

Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, lực lượng biên phòng cửa khẩu luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng kiểm kiểm dịch y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh như phát tờ rơi, tuyên truyền miệng và hướng dẫn phân luồng hành khách tránh việc tập trung đông người trong cùng một khu vực…. từ đó giữ vững an ninh an toàn cửa khẩu.

Theo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường giám sát, phòng chống bệnh virus Hanta tại các cửa khẩu trên địa bàn và đã được quán triệt tới các khoa chuyên môn, bộ phận kiểm dịch y tế cửa khẩu theo chỉ đạo. Trong đó, lực lượng kiểm dịch cửa khẩu được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin dịch bệnh, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh; kịp thời phát hiện trường hợp nghi ngờ để áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế như cách ly, quản lý y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý y tế tại cửa khẩu.

Cùng đó, các khu vực kho bãi, bến bãi, nơi tập kết hàng hóa thường xuyên được vệ sinh môi trường và kiểm soát nguy cơ phát sinh véctơ truyền bệnh. Để nâng cao nhận thức cộng đồng, lực lượng kiểm dịch y tế tỉnh Lạng Sơn cũng tăng cường tuyên truyền cho người xuất nhập cảnh, lái xe, cư dân biên giới về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta, các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và biện pháp phòng tránh.

Lực lượng Kiểm dịch y tế cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) kiểm tra điểm tập kết hàng có nguy cơ mầm bệnh khu trú. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Theo khuyến cáo của ngành y tế, bệnh do virus Hanta có thể gây hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận hoặc hội chứng tim phổi nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Virus chủ yếu tồn tại ở các loài gặm nhấm hoang dã và lây sang người qua đường hô hấp khi tiếp xúc môi trường nhiễm mầm bệnh./.