Phối hợp xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội đàm, hai bên cùng nhận định thời gian vừa qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các tỉnh Tây Bắc, Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hai bên đã duy trì tốt việc thực hiện các văn bản pháp lý về biên giới, tăng cường tuần tra song phương, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trong năm 2025, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp thiết thực như tuần tra song phương 24 lần với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; trao đổi thông tin qua hội đàm, giao ban cấp cơ sở và đường dây nóng. Hai bên phối hợp xử lý các vụ xuất nhập cảnh trái phép, hỗ trợ dân sinh và duy trì hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị biên phòng hai bên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên cũng được đẩy mạnh với 158 buổi tuyên truyền, thu hút gần 1.800 người dân vùng biên giới tham gia.

Hai bên trao đổi Bản ghi nhớ tại Hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Trên tinh thần nhìn thẳng vào khó khăn, thách thức, hai bên cũng thống nhất phương hướng phối hợp năm 2026 sẽ tập trung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý biên giới; tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, tình hình liên quan biên giới, địa bàn hai bên như tình hình hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động chia rẽ dân tộc, lôi kéo tập hợp lực lượng thành lập “Nhà nước Mông”; mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí vật liệu nổ; chăn thả gia súc qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, di cư bất hợp pháp; duy trì tuần tra chung và theo dõi tình trạng sạt lở tại một số khu vực mốc giới. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tăng cường giao lưu, kết nghĩa để củng cố tình đoàn kết, hữu nghị; tham mưu, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền mỗi bên về giải pháp khắc phục xây dựng kè bảo vệ cột mốc nhằm bảo đảm an toàn, giữ nguyên trạng đường biên giới, các vị trí mốc quốc giới. Hai bên tham mưu cấp trên và chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản biên giới Trung ương sớm triển khai dự án xây dựng Điểm ngắm cảnh tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Thành công của hội đàm lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác đặc biệt, tin cậy giữa lực lượng biên phòng hai nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững./.