Phối hợp thực hiện số hóa toàn bộ luồng văn bản hành chính phục vụ doanh nghiệp

Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp được thiết kế với các tính năng hiện đại, số hóa toàn bộ luồng văn bản hành chính theo đúng thể thức và quy định hiện hành. Hệ thống tích hợp ký số điện tử trực tiếp ngay trong hệ thống, kết nối linh hoạt với các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu như VNPT SmartCA và Viettel MySign để bảo đảm tính pháp lý tuyệt đối cho văn bản trực tuyến; tính linh hoạt cao, có thể truy cập, xử lý hồ sơ công việc mọi lúc, mọi nơi thông qua trình duyệt web, hoàn toàn không cần cài đặt phần mềm phức tạp.

Giám đốc Sở Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quang Huy cho biết, cùng với việc vận hành Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp, Sở và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030. Hai bên tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực số; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, thương mại điện tử; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi xanh, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nêu rõ, tỉnh có nhiều tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics, du lịch và nông nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là cơ hội để tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường. Lạng Sơn đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, triển khai nhiều nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước hình thành hệ sinh thái số của tỉnh. Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ quy trình xử lý văn bản, quản lý hồ sơ công việc, tích hợp chữ ký số và đặc biệt là kết nối trực tiếp với Trục liên thông văn bản của tỉnh. Điều này sẽ tạo nên kênh trao đổi văn bản điện tử thông suốt giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản, mở rộng các tính năng, tăng cường khả năng kết nối với các nền tảng số của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.