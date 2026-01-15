Phối hợp quản lý, bảo vệ tốt biên giới Việt - Lào

Ngày 15/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Khe Sanh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Sê Pôn, Noòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Muội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) tổ chức Lễ kết nghĩa và ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp hoạt động. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hiệp đồng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Theo đó, các bên cam kết tập trung vào các nội dung trọng tâm: Định kỳ và đột xuất trao đổi thông tin về hoạt động của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy và vũ khí; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm canh, xâm cư, di cư tự do trái phép và khai thác lâm thổ sản trái quy định.

Các đơn vị hai bên tặng hoa chúc mừng. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, các bên phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật mỗi nước, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của hai dân tộc. Định kỳ mỗi năm hai lần, các bên tiến hành giao ban luân phiên nhằm đánh giá công tác phối hợp, đồng thời đề ra phương hướng phối hợp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Khe Sanh tặng quà các đơn vị ký kết tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Thiều Đăng Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc ký kết quy chế kết nghĩa là dấu mốc quan trọng, hiện thực hóa quyết tâm chính trị của lực lượng vũ trang các bên trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ theo dõi, triển khai, chỉ đạo hiệu quả các nội dung đã ký kết, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung kết nghĩa bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, lâu dài./.