Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, cửa khẩu

Lực lượng biên phòng Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tại cuộc Hội đàm định kỳ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Tại buổi hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã cùng nhau đánh giá tình hình và kết quả công tác phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát cửa khẩu thời gian qua. Theo đó, các đơn vị của hai bên đã tích cực trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết liên quan đến công tác phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu, công tác trao trả, tiếp nhận công dân xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu. Hai bên thường xuyên liên lạc qua đường dây nóng, gửi thư trao đổi và tổ chức gặp gỡ trực tiếp tại cửa khẩu…



Trong quý IV, 5 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và đoàn đại biểu Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan, Trung Quốc đã trao đổi 12 thư; trao đổi trực tiếp trên biên giới 20 lần; phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho trên 131.000 lượt phương tiện, trên 619.000 lượt hành khách, lái xe. Năm đồn Biên phòng trao trả cho phía Trung Quốc 32 lần/124 công dân (trong đó có 67 đối tượng truy nã); phía Trung Quốc trao trả 9 lần/144 công dân (trong đó có 1 đối tượng truy nã)…



Tại buổi hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã cùng nhau đánh giá tình hình và kết quả công tác phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát cửa khẩu thời gian qua. Theo đó, các đơn vị của hai bên đã tích cực trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết liên quan đến công tác phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu, công tác trao trả, tiếp nhận công dân xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu. Hai bên thường xuyên liên lạc qua đường dây nóng, gửi thư trao đổi và tổ chức gặp gỡ trực tiếp tại cửa khẩu…Trong quý IV, 5 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và đoàn đại biểu Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan, Trung Quốc đã trao đổi 12 thư; trao đổi trực tiếp trên biên giới 20 lần; phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho trên 131.000 lượt phương tiện, trên 619.000 lượt hành khách, lái xe. Năm đồn Biên phòng trao trả cho phía Trung Quốc 32 lần/124 công dân (trong đó có 67 đối tượng truy nã); phía Trung Quốc trao trả 9 lần/144 công dân (trong đó có 1 đối tượng truy nã)…

Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Hai bên thống nhất, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát Biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền; 3 văn kiện pháp lý về biên giới, các biên bản hội đàm, biên bản ghi nhớ đã ký kết... Cùng với đó là duy trì cơ chế hội đàm, trao đổi thông tin có liên quan để kịp thời giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, kịp thời trao đổi, giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh mới tại cửa khẩu để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa…



Đặc biệt, hai bên cam kết tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, chung tay xây dựng mô hình “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển./.