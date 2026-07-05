Phối hợp hiệu quả, hạn chế sự trùng lặp và chồng chéo liên quan công tác kiểm toán

Lãnh đạo KTNN trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có công lao đóng góp cho xây dựng và phát triển KTNN. Hà Tĩnh có 5 cá nhân được nhận kỷ niệm chương gồm: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đánh giá cao việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và tỉnh Quảng Trị với những kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng để Quảng Trị cũng như các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tỉnh được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý rộng hơn và yêu cầu phát triển ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Ông bày tỏ tin tưởng, với việc ký kết Quy chế phối hợp hôm nay, mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương sẽ ngày càng gắn bó, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng nền tài chính công công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững.



Báo cáo cho thấy, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thành phố Huế, thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương này đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Các nội dung phối hợp đã được triển khai toàn diện, từ xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán đến theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài chính - ngân sách của địa phương. Một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm. Thường trực HĐND và UBND các địa phương luôn quan tâm phối hợp và chỉ đạo cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán; phối hợp với Kiểm toán nhà nước tổ chức trao đổi, thống nhất đầu mối kiểm toán ngay từ đầu năm. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan tài chính, thanh tra của địa phương đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%; trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng đạt 93%, Thành phố Huế đạt 87% và tỉnh Nghệ An đạt 83%. Kết quả kiểm toán đã trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ, thực tiễn gần 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp, các cuộc kiểm toán, nhiều bất cập trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công được kịp thời chấn chỉnh; nhiều quy trình quản lý được rà soát, hoàn thiện; nhiều kiến nghị kiểm toán trở thành cơ sở quan trọng giúp địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng điều hành.

Vai trò của Kiểm toán nhà nước ngày càng quan trọng, không chỉ thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật mà còn giúp các địa phương nhận diện hạn chế, rủi ro trong quản lý, từ đó chủ động hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng quản trị và sử dụng hiệu quả các nguồn lực công. Yêu cầu đặt ra đối với công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với địa phương trong thời gian tới sẽ cao hơn, đòi hỏi phải đổi mới theo hướng chủ động hơn, thường xuyên hơn và thực chất hơn.

Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, chủ động phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước trong suốt quá trình kiểm toán và tổ chức thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán; đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ, thực tiễn triển khai Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với 4 địa phương cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, thiết thực và hiệu quả. Công tác phối hợp đã góp phần giúp Kiểm toán nhà nước và các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng kiểm toán, hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công và tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, điều hành ngân sách địa phương. Kết quả kiểm toán cũng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND và trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại địa phương.

Việc ký kết Quy chế phối hợp với sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý sử dụng một cách có hiệu quả tài chính, tài sản công, ngân sách địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiểm toán nhà nước cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi vì sự phát triển thịnh vượng của các địa phương. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng rằng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của Kiểm toán nhà nước, Quy chế phối hợp mới sẽ được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của các địa phương cũng như của đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước tặng 20 lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ngành của 4 địa phương đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước thời gian qua. Kiểm toán nhà nước đã trao biểu trưng Nhà tình nghĩa cho 40 gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thành phố Huế./.