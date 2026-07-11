Phối hợp để xử lý vướng mắc, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển

Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 (11/7/1996 - 11/7/2026). Ảnh: TTXVN phát



Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản công và ngân sách địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành đã đề ra cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kiểm toán Nhà nước cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cùng với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi để kiến tạo, phát triển vì sự thịnh vượng chung của địa phương, trên cơ sở đó, các bên có thể đóng góp một cách thiết thực, có hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán; nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Thành phố chủ động phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các kiến nghị kiểm toán được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng nền tài chính công minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cũng đánh giá việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tiếp tục tạo cơ sở để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng Bằng khen cho Kiểm toán Nhà nước khu vực 3. Ảnh: TTXVN phát Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, thực hiện quy chế phối hợp đã ký, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cũng như các hoạt động giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã được nâng cao hơn thông qua nắm bắt các thông tin từ kết quả kiểm toán.

Tại Hội nghị, Kiểm toán Nhà nước và 2 tỉnh, thành phố tiếp tục ký Quy chế phối hợp - bổ sung thêm thành phần Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hướng xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Ngân sách Nhà nước...

Dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Kiểm toán nhà nước” cho 14 lãnh đạo địa phương, sở, ngành có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước; dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực III (11/7/1996 - 11/7/2026).../.