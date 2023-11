Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Điện Biên và tỉnh Luông Pha Bang, Lào

Hai bên trao biên bản ghi nhớ hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất, thời gian tới tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của hai văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Lào đã được Chính phủ hai nước ký kết; phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại cửa khẩu biên giới, lưu thông hàng hóa; kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật và phối hợp xử lý theo đúng quy định pháp luật của mỗi bên…

Hai bên chú trọng phối hợp tuyên truyền về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao cảnh giác, không bị mua chuộc, lôi kéo, tham gia vào các hoạt động phạm tội. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội của mỗi bên. Hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa của các đơn vị cơ sở; quan tâm tham mưu, thúc đẩy việc chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa các cụm bản, xã hai bên biên giới...

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình, kết quả phối hợp trong công tác quản lý cửa khẩu; kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác tuyên truyền, kết nghĩa, gặp gỡ trao đổi. Theo đó, hai bên cùng nhận định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào nói chung, tỉnh Điện Biên và tỉnh Luông Pha Bang nói riêng trong thời gian qua cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tại các địa phương này vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường như: Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép..., ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới…

Từ đầu năm 2023 đến nay, hai bên đã trao đổi thông tin, tiếp nhận, trao trả 6 lượt với 25 công dân vi phạm quy chế biên giới, cư trú trái phép; chủ động làm tốt công tác trao đổi tình hình liên quan đến công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông biên giới. Hai bên đã làm thủ tục xuất cảnh cho 3.502 lượt người và 357 lượt phương tiện; làm thủ tục nhập cảnh cho 3.498 lượt người và 289 lượt phương tiện…

Hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh, các ngày Lễ, Tết cổ truyền của hai nước, các ngày kỷ niệm thành lập lực lượng của hai bên. Thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường", Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Ty An ninh tỉnh Luông Pha Bang hỗ trợ 3 học sinh Lào với tổng số tiền 18 triệu đồng/năm; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nước bạn Lào, góp phần tăng cường, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào./.