Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới Điện Biên và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ tại hội đàm lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã cùng nhìn lại, tổng kết tình hình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua. Năm 2024, hai bên đã trao đổi thông tin qua “đường dây nóng” phục vụ xác minh, tiếp nhận, trao trả công dân xuất, nhập cảnh trái phép và các thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu các cấp có thẩm quyền nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.

Trong 10 tháng của năm 2024, Công an tỉnh Điện Biên đã xác minh, tiếp nhận 42 trường hợp công dân nhập cảnh trái phép do phía Trung Quốc trao trả; phát hiện, bắt giữ 997 vụ với 1.152 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 47kg heroin, 45kg ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, đang trên đường vận chuyển ma tuý qua biên giới Việt - Trung để tiêu thụ thì phát hiện bắt giữ.

Tại hội đàm, hai bên đề xuất các nội dung phối hợp trong thời gian tới nhằm tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an ninh biên giới, đặc biệt là đối với các vấn đề hai bên cùng quan tâm như: Đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động khủng bố, hoạt động ly khai tự trị, hoạt động tôn giáo trái phép, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, mua bán người, xuất cảnh trái phép…

Sau khi thống nhất các nội dung phối hợp thời gian tới, hai bên đã thông qua và tiến hành ký Biên bản ghi nhớ với các nội dung hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên với Cục Công an thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc./.