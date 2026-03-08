“Phở yêu thương” lần 8: Miễn phí 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động

Các suất phở yêu thương được chuẩn bị bởi đầu bếp nhà hàng, khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.

Cụ thể, những đầu bếp của các thương hiệu phở hàng đầu Việt Nam và khách sạn cao cấp thuộc hệ thống Saigontourist Group nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động, học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận (xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long). Bên cạnh hoạt động phục vụ phở, sự kiện còn tổ chức hướng dẫn nấu phở; tư vấn đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giao lưu văn nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức tiến hành trao tặng 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình trong dịp đầu năm. Đặc biệt, Ban Tổ chức trực tiếp thăm hỏi, trao tặng 3 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Bàu Bàng, với mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng (bao gồm hiện kim và quà tặng), thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến cho đất nước.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo sự kiện Phở Yêu thương lần 8 – 2026 chia sẻ: Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí 12.000 suất phở và trao tặng các phần quà thiết thực, chúng tôi mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, những người có công, gia đình chính sách, nhất là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Saigontourist Group luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm cộng đồng, nên mỗi tô phở trao đi không chỉ là một bữa ăn ấm lòng mà còn là sự sẻ chia, động viên để bà con thêm niềm tin, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Người dân phấn khởi nhận những suất phở yêu thương. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Qua 8 lần tổ chức, “Phở yêu thương” ngày càng khẳng định giá trị nhân văn và sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Sự kiện năm 2026 tại xã Bàu Bàng và khu vực lân cận tiếp tục là dấu ấn thể hiện cam kết của Ban tổ chức trong việc đồng hành cùng người dân, người lao động, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, giàu nghĩa tình./.

Phở Yêu thương lần 8, được tổ chức với mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, công nhân, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ về công nghiệp – đô thị. Sự kiện này còn hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia thông qua món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.