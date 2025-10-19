Phở Việt - “sứ giả văn hóa” gắn kết Việt Nam-Singapore

Tin tức
Phở Việt - “sứ giả văn hóa” gắn kết Việt Nam-Singapore
Với thông điệp “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, sự kiện nhằm giới thiệu Phở Việt Nam như một “sứ giả văn hóa”, vừa góp phần gắn kết cộng đồng, vừa thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore. Thông điệp này cũng được ông Desmond Choo- Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, nguyên Quận trưởng Quận Đông Bắc, chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc lễ hội.
Ông Desmond Choo nhấn mạnh Phở không chỉ là một món ăn được yêu thích mà còn kể một câu chuyện về gia đình, di sản và sự kiên cường của người Việt Nam. Ông nói: “Phở phản ánh cách văn hóa Việt Nam nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, và cách một điều giản dị như vậy có thể kết nối mọi người xuyên biên giới”. Theo ông Desmond Choo, chủ đề của năm nay “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, đã khắc họa chính xác tình hữu nghị giữa Singapore và Việt Nam, một tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, những khát vọng chung và niềm tin rằng hai nước sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn.
Lễ hội có các hoạt động chính diễn ra trong khu phức hợp mua sắm, thương mại, nổi bật với không gian ẩm thực phục vụ Phở Việt Nam “chính hiệu” do các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu trực tiếp chế biến, cùng một số món ăn truyền thống khác như bánh mỳ, nem rán… tạo nên “bản hòa ca ẩm thực” đậm đà bản sắc Việt. Không gian triển lãm hình ảnh, các sản phẩm nông sản, gia vị và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam; cùng các chương trình văn nghệ, trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp giao lưu hiện đại giúp công chúng có thêm trải nghiệm về văn hóa và con người Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Desmond Choo đánh giá lễ hội là sự triển khai rất thiết thực mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore. Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dân Singapore hiểu rõ hơn về các sản phẩm nông nghiệp đa dạng của Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh không chỉ tại Singapore mà còn trong khu vực.
Thưởng thức bát phở nóng mang đậm hương vị Việt Nam, chị Huỳnh Mỹ Bửu vui vẻ cho biết: “Mình đã sống ở đây được gần 20 năm và rất vui khi Lễ hội Phở Việt Nam được tổ chức tại Singapore, để có thể thưởng thức những hương vị đậm đà của Việt Nam ngay tại Singapore”. Với tình yêu đặc biệt với phở, chị Nguyễn Khanh Kim Chi cho biết: “Đây là cơ hội để mình có thể trải nghiệm và thử tất cả các loại phở của các nhà hàng từ nhiều vùng miền của Việt Nam, đồng thời ủng hộ tinh thần và văn hóa Việt, đặc biệt là giao lưu kết nối và cùng phát triển”. Cũng rất thích món Phở của Việt Nam, ông Thomas, một người dân địa phương chia sẻ: “Tôi đã thử các món phở, từ phở gà, phở hải sản và phở trộn. Tất cả đều rất ngon”.
Trong khuôn khổ lễ hội, điểm nhấn đáng chú ý là diễn đàn thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam-Singapore với sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp hai nước. Các hoạt động tọa đàm, kết nối trực tiếp doanh nghiệp đã tạo không gian kết nối thương mại, đầu tư cho các doanh nghiệp tham gia. Theo ông Desmond Choo, việc tổ chức các diễn đàn như vậy là rất quan trọng, giúp các đối tác, doanh nghiệp có cơ hội hiểu nhau hơn, từ đó thúc đẩy các thỏa thuận mới ở cả hai chiều, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh Lễ hội Phở Việt Nam 2025 tại Singapore có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp nhất, đặc biệt kể từ sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Thứ hai, lễ hội được tổ chức tại một khu dân cư, một cộng đồng tích hợp lớn nhất tại Singapore, đó là Our Tampines Hub, giúp lan tỏa mạnh mẽ văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội còn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt nữa đó là gắn kết cộng đồng bà con kiều bào Việt Nam tại Singapore.
Lễ hội Phở Việt Nam 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội diễn ra từ ngày 18-19/10./.