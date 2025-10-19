Phở Việt - “sứ giả văn hóa” gắn kết Việt Nam-Singapore

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng các đại biểu cắt băng bắt đầu Lễ hội Phở tại Singapore. Ảnh: Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore

Với thông điệp “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, sự kiện nhằm giới thiệu Phở Việt Nam như một “sứ giả văn hóa”, vừa góp phần gắn kết cộng đồng, vừa thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore. Thông điệp này cũng được ông Desmond Choo- Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, nguyên Quận trưởng Quận Đông Bắc, chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc lễ hội.

Ông Desmond Choo nhấn mạnh Phở không chỉ là một món ăn được yêu thích mà còn kể một câu chuyện về gia đình, di sản và sự kiên cường của người Việt Nam. Ông nói: “Phở phản ánh cách văn hóa Việt Nam nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, và cách một điều giản dị như vậy có thể kết nối mọi người xuyên biên giới”. Theo ông Desmond Choo, chủ đề của năm nay “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, đã khắc họa chính xác tình hữu nghị giữa Singapore và Việt Nam, một tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, những khát vọng chung và niềm tin rằng hai nước sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn.

Lễ hội có các hoạt động chính diễn ra trong khu phức hợp mua sắm, thương mại, nổi bật với không gian ẩm thực phục vụ Phở Việt Nam “chính hiệu” do các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu trực tiếp chế biến, cùng một số món ăn truyền thống khác như bánh mỳ, nem rán… tạo nên “bản hòa ca ẩm thực” đậm đà bản sắc Việt. Không gian triển lãm hình ảnh, các sản phẩm nông sản, gia vị và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam; cùng các chương trình văn nghệ, trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp giao lưu hiện đại giúp công chúng có thêm trải nghiệm về văn hóa và con người Việt Nam.