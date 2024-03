Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển nhanh chóng, đạt nhiều kết quả tốt đẹp và toàn diện. Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó có việc nâng cấp Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số-kinh tế xanh Việt Nam-Singapore, mở ra cơ hội mới để đẩy mạnh hợp tác phát triển bền vững giữa hai nước, nhất là hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao và ủng hộ những lĩnh vực hợp tác mới, theo xu thế của thế giới nêu trên, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển sâu rộng hơn, thực chất hơn trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, hai bên tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xây dựng khu vực thương mại tự do, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh... Hai bên cũng đề cập đến khả năng thành lập kênh hỗ trợ về pháp lý cho các nhà đầu tư Singapore đầu tư vào Việt Nam; khả năng ký kết thỏa thuận về tín chỉ carbon; hợp tác trong chuyển đổi năng lượng hướng tới hiện thực hóa mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam và Singapore đạt 9,1 tỷ USD trong năm 2023 và ước đạt 2,4 tỷ USD trong quý I/2024, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn so với mức tăng trưởng thương mại bình quân giữa Việt Nam và ASEAN (7,2%). Singapore duy trì vị trí đứng đầu trong ASEAN và thứ 2 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 73,5 tỷ USD tại 3.274 dự án còn hiệu lực.

Việt Nam và Singapore cũng hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, WTO, đặc biệt là trong các khuôn khổ, cơ chế do ASEAN dẫn dắt; đều là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do lớn như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP). Việt Nam và Singapore là hai thành viên trong ASEAN ký hiệp định thương mại tự do với Anh và Liên minh châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hoạt động hợp tác./.