Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga A.V. Yatskin cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang sang thăm làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tiếp nối các hoạt động đối ngoại quan trọng trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga với Quốc hội Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các nhà Lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần dành cho người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng của các cuộc thiên tai, bão lũ vừa qua.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang A.V. Yatskin khẳng định Nga luôn coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga phát triển thực chất trong giai đoạn mới, nhấn mạnh Hội đồng Liên bang Nga luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.