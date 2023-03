Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Yoshiaki Yokota, Giám đốc quản lý kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khối Năng lượng và Hạ tầng của Tập đoàn Marubeni. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những dự án sản xuất cũng như hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Marubeni tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Phó Thủ tướng cho biết, tại Hội nghị “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á” (AZEC), diễn ra vào đầu tháng 3, tại Tokyo (Nhật Bản), các nước đã thống nhất về khuôn khổ hợp tác, chia sẻ công nghệ để thực hiện giảm phát ròng khí nhà kính bằng 0 (net zero).

Nhấn mạnh “lộ trình thực hiện net zero là không thể đảo ngược”, Phó Thủ tướng cho biết, lĩnh vực phát triển năng lượng ở Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi từ nguồn năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Trong quá trình này, có thể xem xét chuyển đổi những nhà máy điện than thành những dự án khai thác, phát triển điện gió ngoài khơi. Điều này thể hiện trách nhiệm, hành động của Việt Nam trong thực hiện net zero mà không chỉ dừng lại ở các cam kết.

Thông tin về một số cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Nhật Bản nhân dịp tham dự Hội nghị AZEC, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển tốt đẹp, khẳng định đây là lúc các doanh nghiệp Nhật Bản có đầy đủ thời cơ, thuận lợi để đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Cùng với lộ trình thực hiện net zero, ứng phó với biến đổi khí hậu, các thị trường nhập khẩu của Việt Nam sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về môi trường cho hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam sẽ có chính sách ủng hộ rất rõ ràng cho những doanh nghiệp đón đầu xu hướng này bằng những dự án đầu tư sử dụng công nghệ mới, hiện đại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tập đoàn Marubeni dự kiến có kế hoạch chuyển các dự án sử dụng công nghệ mới, hiện đại đến Việt Nam, Chính phủ, các bộ, ngành sẽ hỗ trợ tối đa theo quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn Tập đoàn Marubeni tiếp tục đầu tư lâu dài, sử dụng công nghệ mới, thành lập các trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dành thời gian cho cuộc tiếp, ông Yoshiaki Yokota cho biết, Tập đoàn Marubeni đã tham gia nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, đồ uống, xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Việt Nam. Chia sẻ năng lượng là mảng kinh doanh cốt lõi, ông Yoshiaki Yokota cho biết Tập đoàn Marubeni đang triển khai một số dự án điện khí, khí hóa lỏng ở Việt Nam và mong muốn đóng góp vào lộ trình giảm phát thải khí nhà kính. Từ kinh nghiệm hoàn thành vận hành thương mại dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên ở Nhật Bản; thực hiện nhiều dự án điện mặt trời công suất lớn tại khu vực Trung Đông, lãnh đạo Tập đoàn Marubeni cũng bày tỏ sự quan tâm đến các dự án điện mặt trời, điện gió ngoài khơi tại Việt Nam./.