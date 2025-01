Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị Hoa Lư với tầm vóc và hình mẫu của Đô thị di sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Nghị quyết 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về thành lập thành phố Hoa Lư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư đạt tiêu chí đô thị loại I. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ công bố. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Hoa Lư trên cơ sở hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư, thành phố thứ 4 của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ khẳng định những thành tựu vượt bậc trong phát triển mà còn đánh dấu sự khởi đầu mới với không gian phát triển mới, động lực mới trên hành trình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương những thành tựu nổi bật Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, để Hoa Lư trở thành "Đô thị Di sản thiên niên kỷ" độc đáo, tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, mỗi người dân cần có tầm nhìn, tư duy khác biệt và cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ninh Bình cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị Hoa Lư với tầm vóc và hình mẫu của Đô thị di sản, trung tâm công nghiệp văn hóa với tầm nhìn 100 năm. Không gian phát triển đô thị cần định hình các khu vực phải bảo tồn, bảo vệ; khu vực phát triển đô thị hiện đại; gắn kết, hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Địa phương cần nghiên cứu để có lộ trình phù hợp, huy động nguồn lực để phục dựng các di sản kiến trúc vật thể của Kinh đô Hoa Lư; hình thành nhiều hơn các không gian văn hóa cố đô - biểu tượng của vùng đất ngàn năm văn hiến. Đặc biệt, phải bảo vệ nghiêm ngặt, phát huy hợp lý giá trị toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.



Ninh Bình cần tập trung đầu tư hạ tầng xanh, năng lượng sạch, hạ tầng số, hạ tầng thông minh; ưu tiên mở rộng không gian văn hóa đô thị nhất là không gian văn hóa công cộng đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của người dân. Người dân Hoa Lư trong tương lai gần phải được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao; hệ thống an sinh xã hội bền vững; dịch vụ trợ giúp xã hội đa dạng, chuyên nghiệp và môi trường sống thanh bình, an toàn, thân thiện với tự nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mỗi người dân Hoa Lư - Ninh Bình cần trở thành một sứ giả về văn hóa, du lịch; có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan bởi đó chính là nguồn sống của hôm nay và mai sau.

Tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cho biết, ngày 10/12/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Hoa Lư trực thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở sáp nhập toàn bộ huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là sự ghi nhận của Trung ương đối với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Thành phố Hoa Lư thể hiện bước đột phá trong cả tư duy và thực tiễn đối với phát triển đô thị, là tiền đề, hạt nhân lan tỏa để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đô thị hóa theo đặc trưng riêng; tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng là Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo vào năm 2035. Để xứng đáng với danh hiệu mới, phát huy truyền thống của vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử và văn hiến, thành phố Hoa Lư sẽ tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò, vị thế xứng tầm là trung tâm đô thị hạt nhân của tỉnh, trung tâm của vùng, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để cùng cả nước, cả tỉnh bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Lễ công bố đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Hoa Lư - Đô thị di sản thiên niên kỷ" gồm 2 chương: Hoa Lư khai mở và Hoa Lư - Rạng rỡ thành phố mới. Kết thúc chương trình, nhân dân và du khách được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu./.