Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026

Gian trưng bày xe điện Vinfast. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 26/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 26-30/3, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, có chủ đề "Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Giao thông xanh".

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng cho biết, sự kiện diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi cả nước chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác.

Gian trưng bày máy cắt tự động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Phó Thủ tướng cho rằng, Triển lãm phản ánh rõ bước phát triển của ngành Xây dựng và nền kinh tế. Triển lãm năm 2026 đánh dấu bước ngoặt với quy mô trên 2.500 gian hàng đến từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề Triển lãm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc bổ sung trụ cột "giao thông xanh" góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện, phù hợp xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của đất nước. Sự kiện được tổ chức tại VEC - công trình hiện đại tầm cỡ quốc tế, thể hiện năng lực thiết kế, thi công và làm chủ công nghệ của ngành xây dựng Việt Nam.

Gian trưng bày máy in trên mọi chất liệu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, ngành Xây dựng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ trạng thái quản lý hành chính đơn thuần sang "kiến tạo phát triển" một cách thực chất và đồng bộ trên 3 trụ cột: Kiến tạo không gian phát triển; kiến tạo hành lang pháp lý, định hình "luật chơi" mới trong xu thế mới; kiến tạo động lực phát triển.

Thông qua một hệ thống quy hoạch mang tính bao quát và tích hợp cao, chúng ta đã gắn kết hữu cơ giữa quy hoạch mạng lưới giao thông chiến lược với quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và hạ tầng kỹ thuật. Các quy hoạch ngày càng được hoàn thiện về phương pháp luận, cơ sở pháp lý để bảo đảm tính tích hợp, sát thực tiễn, có tầm nhìn xa hơn. Các quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đảm bảo tính liên kết vùng miền xuyên suốt, tối ưu hóa nguồn lực đất đai mà còn chủ động lồng ghép chặt chẽ các kịch bản phù hợp với xu thế của thời đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Xây dựng đã chủ động, kịp thời rà soát, cập nhật và ban hành hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới, đặc biệt là các quy chuẩn về công trình xanh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, phòng cháy chữa cháy và ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM), từ đó thúc đẩy doanh nghiệp tự tin đưa công nghệ tiên tiến vào thực tiễn.

Cùng với đó, chúng ta đã quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư công, chọn các đòn bẩy mạnh mẽ để kích hoạt nguồn lực của khu vực tư nhân. Minh chứng rõ nét nhất cho sự kiến tạo này chính là sự bứt phá ngoạn mục của hệ thống kết cấu hạ tầng. Việc đồng loạt triển khai gần 600 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn trên 5 triệu tỷ đồng thực sự là một dấu ấn lớn, tạo động lực cho ngành Xây dựng phát triển. Đến nay, chúng ta đã hoàn thành gần 3.200 km cao tốc, cùng nhiều kết cấu hạ tầng sân bay, bến cảng, những công trình hạ tầng chiến lược đang được xây dựng trong thời gian qua.

Ngành Xây dựng đã vươn lên làm chủ công nghệ thi công ở những hạng mục khó nhất, từ siêu cao tầng, không gian ngầm, đến việc đảm nhận vai trò tổng thầu (EPC) các dự án công nghiệp, năng lượng phức tạp.

Ngành công nghiệp hỗ trợ như cơ khí xây dựng, công nghệ thiết bị điện - nước thông minh, cấu kiện lắp ghép... đã bứt phá hết sức mạnh mẽ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngành vật liệu xây dựng cũng chuyển mình mạnh mẽ từ phụ thuộc sang chủ động công nghệ sản xuất quy mô lớn, hiện đại và ngày càng theo xu hướng xanh hơn.

Bên cạnh hạ tầng kinh tế, ngành Xây dựng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Đề án "Xây ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội" (đã triển khai 737 dự án) được Chính phủ đặt kỳ vọng và quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ; là điểm sáng trong phát triển thị trường bất động sản và nhà ở nói chung.

Thị trường bất động sản cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, chính thức bước vào chu kỳ phát triển minh bạch, bền vững, phục vụ nhu cầu thực tế của nhân dân.

Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đóng góp ý kiến, tham vấn cho Chính phủ để tìm "lời giải" cho 3 "bài toán". Cụ thể: Kiến tạo không gian sinh tồn an toàn trước thách thức của biến đổi khí hậu; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tận dụng cơ hội, biến thách thức thành động lực phát triển, trong bối cảnh thế giới đang tái thiết lập luật chơi thương mại với các tiêu chuẩn khắt khe về công nghệ, tiêu chuẩn xanh; tự chủ, tự lực, tự cường trước những biến động địa chính trị, vấn đề bất định, khó dự báo, nhất là việc làm chủ vật liệu, công nghệ, chính sách mang tính chiến lược.

Cộng đồng doanh nghiệp phải nâng cao năng lực tự chủ, tự lực, tự cường trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp vật liệu và cơ khí cần tiên phong đầu tư về chuyển giao công nghệ, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nội địa. Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái bất động sản, xây dựng, giao thông cần hợp tác chặt chẽ hơn, phân công tốt hơn trên tinh thần đoàn kết, cùng phát triển, kết nối với chuyển giao công nghệ quốc tế.

Doanh nghiệp ngành xi măng, sắt thép, sản xuất vật liệu xây dựng phải khẩn trương đổi mới công nghệ hiện đại, xây dựng dây chuyền sản xuất, năng lực kiểm kê khí nhà kính để đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, biến đổi khí hậu và của thị trường.

Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ ban hành hệ thống mới liên quan đến vật liệu xanh, công trình xanh, hạ tầng giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây phải trở thành "thước đo bắt buộc" đối với các dự án, công trình và hạ tầng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý, ứng dụng kinh tế số, chuyển đổi số để tăng cường năng lực quản lý.

Phó Thủ tướng mong muốn Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild tiếp tục chuyển đổi sáng tạo phương thức hoạt động. Theo đó, Vietbuild không chỉ dừng lại ở một hội chợ thông thường, mà phải vươn tầm trở thành "sàn giao dịch công nghệ và giải pháp" cho các doanh nghiệp kết nối; là "từ khóa" tin tưởng của các doanh nghiệp hợp tác, kết nối, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, quảng bá thương hiệu. Mỗi kỳ triển lãm cần lựa chọn chủ đề phù hợp, có bộ tiêu chí đánh giá các mục tiêu đạt được như số hợp đồng được ký kết, khối lượng hàng hóa giao dịch, số doanh nghiệp được kết nối…

Đồng thời, Vietbuild chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ số trong tổ chức triển lãm, quảng bá triển lãm, có thêm nhiều triển lãm chuyên đề chuyên sâu, có triển lãm ảo kết nối với doanh nghiệp quốc tế để triển lãm rộng lớn hơn, toàn diện hơn; tăng cường tổ chức các hội thảo bên lề để doanh nghiệp kết nối, giao lưu, nhất là giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là nhà khoa học trong chuyển giao công nghệ.

* Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần 1 là hoạt động quy tụ đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng và các ngành liên quan, tạo nên không gian trưng bày và kết nối tập trung của thị trường xây dựng tại khu vực phía Bắc. Sự kiện do Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng), phối hợp với Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Vietbuild tổ chức.

Với quy mô hơn 2.500 gian hàng, triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Italy, Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc…. Các sản phẩm trưng bày tại kỳ triển lãm đa dạng, từ vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông đến nội ngoại thất, máy móc công nghiệp.

Vietbuild Hà Nội 2026 lần 1 là một trong những hoạt động đáng chú ý của ngành Xây dựng trong giai đoạn đầu năm, mở đầu chuỗi Vietbuild 2026, tiếp tục là điểm nhấn trong việc kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, cập nhật xu hướng công nghệ và các giải pháp mới trong ngành xây dựng, thúc đẩy thương mại...

Điểm nhấn của kỳ triển lãm năm nay là các sản phẩm, công nghệ mới theo hướng xanh và bền vững như công nghệ tuần hoàn, công nghệ tái tạo, năng lượng sạch và giải pháp số. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu thị trường, giới thiệu các sản phẩm có mẫu mã hiện đại, chất lượng cao, phù hợp nhu cầu phát triển nhà ở, hạ tầng, đồng thời gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống./.