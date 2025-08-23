Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện đàm với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Gửi lời chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, nhân văn.

Hai Phó Thủ tướng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã ký kết cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện lộ trình Kế hoạch tổng thể hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thương mại.

Hai bên thống nhất cho rằng dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường giữa hai nước còn rất lớn; đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường của mỗi nước và Liên minh Kinh tế Á - Âu đối với các ngành có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dệt may, hàng tiêu dùng...

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên trao đổi về hợp tác khai thác dầu khí, phát triển sản phẩm từ khí thiên nhiên hóa lỏng, các dự án LNG; đồng thời thảo luận hướng tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.