Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU

Phiên họp được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 21 tỉnh, thành phố ven biển. Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Dự phiên họp có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát tình hình chống khai IUU theo các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, nhất là tình hình quản lý tàu cá "3 không", tàu cá đã xóa đăng ký, không đủ điều kiện hoạt động; việc xử lý tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trước đây; các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang châu Âu và xử lý gian lận thương mại…

Theo Ban Chỉ đạo, hiện nay, cả nước có 79.213 tàu cá đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase, đạt 100%; cùng với đó 100% tàu cá 3 không, tàu đã xóa đăng ký, tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản đã được nhập dữ liệu quản lý để công khai cho các lực lượng chức năng và các địa phương giám sát hoạt động của tàu cá.

Trong tuần, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 3.659 lượt tàu cá rời cảng và 2.551 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 9.550 tấn trên Hệ thống eCDT. Trong tuần, cơ quan chức năng cũng cấp được 307 giấy biên nhận thủy sản qua cảng tại 51 cảng cá được chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; kiểm tra, kiểm soát 10 hồ sơ nhập khẩu với khối lượng 504 tấn thủy sản.

Đặc biệt, trong tuần qua, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu tá, không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; các địa phương kiên quyết xử lý các vi phạm trước đây để tăng tính răn đe.

Sau khi các bộ, ngành, địa phương rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU và các nhiệm vụ tiếp theo, kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chuyển biến chưa rõ nét, nhất là việc xử lý dứt điểm vi phạm tàu cá bị nước ngoài bắt giữ trước đây; điều tra, xử phạt gian lận xuất xứ nguồn gốc các lô cá kiếm xuất khẩu sang châu Âu; nhiều địa phương chưa ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân...

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chống khai thác IUU để đạt được “mục tiêu kép”, vừa gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ, phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích; chú trọng việc chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương về các vấn đề EC đã khuyến nghị.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo và gửi EC trước ngày 31/12/2025; tiếp tục thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi bạn yêu cầu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền; tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành kiểm tra, hướng dẫn tất cả các địa phương ven biển, có tàu cá chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của EC.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài nếu có; và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng, các lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.

Cùng với đó, tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện; đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các hoạt động chống khai thác IUU; quản lý chặt chẽ tàu cá “3 không”, tàu cá không đủ điều kiện; xử lý dứt điểm các phát sinh liên quan đến tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới; chịu trách nhiệm việc khép hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính với các tàu cá vi phạm…/.