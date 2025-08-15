Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Áp dụng công nghệ tiên tiến để ngành đường sắt Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Vương Ba, Tổng Giám đốc Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc kết nối hệ thống đường sắt Việt Nam - Trung Quốc. Các tuyến đường sắt như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Móng Cái sẽ tăng cường hiệu quả logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương hai nước, góp phần nâng cao năng lực vận hành và tiếp cận công nghệ đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn đặt yếu tố khoa học - công nghệ hiện đại lên hàng đầu đối với các dự án đường sắt. Do đó, các dự án này phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn, áp dụng công nghệ tiên tiến để ngành đường sắt Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế. Các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia dự án cần có cam kết chuyển giao, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, duy tu, bảo dưỡng, khai thác vận hành qua các hợp đồng kinh tế và thỏa thuận pháp lý rõ ràng, bao gồm đào tạo nhân lực.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Phó Thủ tướng cho biết, đây là dự án lớn, công nghệ hiện đại, doanh nghiệp Trung Quốc có thể tham gia theo nhiều hình thức, bao gồm cả đầu tư công, hợp tác công - tư hay tư nhân, nhưng luôn gắn với chuyển giao công nghệ và hợp tác với các nhà đầu tư Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm, uy tín.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đúc rút kinh nghiệm trong quá trình tham gia một số dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam để triển khai các dự án sắp tới bài bản, tuân thủ đúng quy trình từ nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn khoa học, công nghệ đến lựa chọn nhà thầu và cơ chế tài chính, tránh các rủi ro.