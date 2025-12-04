Tin tức
Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga
Vui mừng tiếp đoàn nhân chuyến sang thăm, làm việc với Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới đoàn; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị hai nước trong hơn 70 năm qua. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012 và quan hệ hợp tác này đã trở thành tài sản vô giá, quý báu được thử thách trong suốt những năm tháng rất khó khăn của Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong những năm tháng kháng chiến cũng như công cuộc tái thiết đất nước. Mối quan hệ này ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là quan hệ chính trị với độ tin cậy cao giữa hai bên ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường xuyên ở các cấp.
Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry gửi lời chia buồn sâu sắc trước những hậu quả do lũ lụt gây ra ở miền Trung Việt Nam vừa qua; cho biết Tổng thống Liên bang Nga đã gửi điện đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, bày tỏ sự cảm thông và chia buồn với gia đình những người thiệt mạng, mong những người bị thương mau chóng bình phục.
Ông Mironov Dmitry cũng chúc mừng 80 năm Quốc khánh và những thành quả ấn tượng Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Nhắc đến năm nay hai nước kỷ niệm một số sự kiện lớn: 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam, 80 năm chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry bày tỏ tri ân các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Moskva; khẳng định tình hữu nghị hai nước vượt qua thách thức của thời gian, hai bên luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau. Sự hợp tác giữa Việt Nam – Liên bang Nga cũng được củng cố bằng đối thoại chính trị ở cấp cao nhất. Chính phủ Việt Nam là đối tác chính và bạn thân tốt của Nga.
Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry đã thông tin về các hoạt động của Đoàn đại biểu tại Việt Nam; công tác chuẩn bị cho ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga; gửi lời mời Phó Thủ tướng Thường trực và Tổng Thanh tra Chính phủ tới thăm Nga trong thời gian sớm nhất.
Ghi nhận Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga đã có sự hợp tác, trao đổi hiệu quả thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam rất coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực rất quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bộ Chính trị cũng có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư làm Trưởng ban.
Phó Thủ tướng đánh giá cao nội dung hợp tác và nội dung biên bản ghi nhớ hai cơ quan đã trao đổi. Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, xây dựng Chính phủ liêm chính và trách nhiệm.
Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đánh giá cao và luôn dành sự ủng hộ cao nhất cho mối quan hệ hợp tác này. Phó Thủ tướng cũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực có tiềm năng khác.
Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Chủ tịch Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga Travnikov Maxim đã chia sẻ những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng của hai nước, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong đào tạo cán bộ, hội thảo chuyên môn và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu minh bạch, quản lý tài sản công, phòng ngừa tham nhũng trong khu vực tư nhân và Nhà nước.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Trợ lý Tổng thống Nga Mironov Dmitry đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng Liên bang Nga./.