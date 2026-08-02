Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham dự ngày hội. Ghi nhận, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặc khu Phú Quốc, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh An Giang cùng toàn thể nhân dân. Đặc khu Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước ta từ nay đến năm 2030, là cơ hội để Phú Quốc bước lên vị trí mới trên bản đồ du lịch trong khu vực và thế giới. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên. Hội nghị lTrung ương 3 đã ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển và Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đề nghị địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả hai Nghị quyết quan trọng này cùng với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh An Giang về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc khu Phú Quốc tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Phú Quốc phấn đấu trở thành nơi không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đặc khu Phú Quốc, An Giang. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Thời gian qua, các lực lượng nòng cốt địa phương triển hiện đồng bộ, bài bản, quyết liệt với nhiều giải pháp sáng tạo, mang tính đột phá trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; cùng với sự đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu và của tỉnh.

Đặc khu Phú Quốc đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Điển hình là mô hình “Đội tàu thuyền bảo vệ an ninh, trật tự” tại An Thới; đồng thời lồng ghép các mô hình vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình an sinh xã hội như, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh An Giang tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách ở đặc khu Phú Quốc./.