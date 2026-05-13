Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả hợp tác đạt được giữa hai Thủ đô trong thời gian qua. Hai Thủ đô thường xuyên trao đổi đoàn, có nhiều dự án hợp tác cụ thể. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao ngoài Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô giai đoạn 2026-2030, trong chuyến thăm lần này, các sở, ngành của hai bên đã ký 7 biên bản hợp tác, thể hiện mức độ hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô.
Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản chung vô giá, có ý nghĩa chiến lược lâu dài của hai dân tộc, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch để triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng. Quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội cần được đặt trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai Thủ đô nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại hai địa phương; phối hợp triển khai tốt Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030; tiếp tục trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể, phù hợp với các lợi thế tiềm năng của hai bên. Đồng thời đề nghị Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án quan trọng đã và sẽ triển khai tại Viêng Chăn như dự án Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam, Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt…
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn bày tỏ mong muốn các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp tục quan tâm ủng hộ, chỉ đạo để quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô đạt kết quả cao nhất, nhất là trong các dự án hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào Viêng Chăn nhiều hơn, xây dựng Trung tâm thương mại tại Thủ đô của mỗi nước và một số dự án cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của hai thủ đô trong giai đoạn mới./.