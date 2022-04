Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự họp mặt Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà tại buổi họp mặt. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cùng đông đảo cán bộ, công chức viên chức, chức sắc, sư sãi, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc và mùa bội thu tới các quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, nhân sĩ trí thức và đồng bào Khmer trong quá trình phát triển của đất nước, xây dựng quê hương Sóc Trăng. Phó Thủ tướng đề nghị các quý sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, bản sắc văn hóa tốt đẹp và truyền thống yêu nước… nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đối với tỉnh trong thời gian qua. Ông Lâm Văn Mẫn mong muốn Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Đảng bộ, nhân dân Sóc Trăng trong quá trình xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tại buổi họp mặt, ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã đọc thư Chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng dân tộc Khmer cùng Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi những lời chúc tốt đẹp đến các quý vị sư sãi cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc, vạn sự bình an./.